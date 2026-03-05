Los GEO rescatan el cuerpo de Elena, la sexta víctima de la pasarela de Santander

El cuerpo de Elena, la joven de Guadalajara desaparecida desde el martes tras caer al mar después de romperse la pasarela costera por la que iba con un grupo de seis amigos, ha aparecido este jueves, sobre las 13:00 horas, en la zona donde buscaba el operativo de rescate.

Así lo ha confirmado en su cuenta en X el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en un mensaje en el que ha trasladado "todo su cariño" para su familia y amistades. Además ha querido dar las gracias a los efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el 112 Cantabria, Protección Civil y Salvamento Marítimo, con especial mención a los GEO de la Policía Nacional, que son quienes han encontrado el cuerpo de la joven.

Recuperado el cuerpo de Elena. Todo nuestro cariño para su familia y amistades. Gracias a todos los efectivos de la @policia, la @guardiacivil, @112cantabria, @proteccioncivil y @salvamentogob. Especialmente a la unidad de los GEO de la Policía Nacional, que ha hecho un trabajo… — Pedro Casares (@pedro_casares) March 5, 2026

Los GEO llegaron ayer a Santander para colaborar en las labores de búsqueda y con la ayuda de un dron subacuático han conseguido localizar este jueves el cuerpo de la chica a la que se buscaba desde el martes, cuando se rompió la pasarela por la que cayó junto a otros cinco compañeros. Cuatro de ellos fallecieron en el acto. La quinta joven murió en el hospital.

La otra chica que iba con el grupo, una joven de 19 años de Álava, pudo agarrarse a una roca y fue rescatada con vida. Está ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Valdecilla, pero su vida no corre peligro. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha dirigido a la zona, nada más conocerse la noticia.

Los siete jóvenes estaban realizando una ruta entre la playa de El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, al parecer por su cuenta y fuera de las actividades lectivas del centro. El itinerario forma parte de la senda litoral que une el faro de Cabo Mayor con la Virgen del Mar y cuenta con varias pasarelas de madera. Ha sido una de estas infraestructuras la que se ha hundido por causas que ahora se investigan.