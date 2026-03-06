La Guardia Civil de Cádiz está investigando a tres personas, trabajadoras de una guardería de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera, después de que el pasado 14 de febrero se recibiera una denuncia por un presunto caso de maltrato infantil, interpuesta por una de las madres del centro.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado los hechos que se han denunciado, que se habrían producido durante el curso 2024-2025, y que se centran en dos propietarias y trabajadoras del centro y en una tercera persona, también empleada de la guardería, que se encuentran en calidad de investigadas por delitos de trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión.

Según ha adelantado Diario de Jerez, la madre de la menor, de dos años de edad, ha denunciado a esta guardería por supuestos malos tratos durante el pasado curso escolar, al alegar que "forzaban a los niños a comer de manera violenta, les hacían tragar la comida muy caliente a pesar de sus llantos, los zarandeaban y llegaban a lanzarlos violentamente contra las tronas".

Dos educadoras en prácticas confirman los malos tratos

Unos hechos que han sido avalados por dos educadoras en prácticas que han relatado que las propietarias de la escuela infantil forzaban, presuntamente, a los alumnos, dejándolos llorando durante largos periodos de tiempo sin prestarles atención y les llegaban a dar manotazos en cabeza y hombros. Siempre según el testimonio de las educadoras en prácticas.

Al día siguiente de la presentación de la denuncia, los agentes citaron a las titulares del centro para iniciar la investigación sobre los hechos. Como se ha apuntado desde la Guardia Civil, se ha dado veracidad a los hechos que se han relatado en la denuncia y el proceso sigue adelante con la instrucción judicial sobre estas tres personas investigadas.