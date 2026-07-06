Un menor de cinco años en estado grave tras precipitarse de un edificio en Palma

Un menor de cinco años se encuentra ingresado en estado crítico tras precipitarse este lunes por la tarde desde un bloque de viviendas situado en la calle Andrea Doria, en Palma.

El suceso se produjo alrededor de las 17:15 horas, momento en el que el centro de emergencias 112 recibió la alerta ciudadana.

La gravedad del incidente movilizó un rápido despliegue de los servicios de asistencia, desplazando al lugar de los hechos a varias patrullas de la Policía Local de Palma y a una ambulancia medicalizada del SAMU 061.

A su llegada, los sanitarios se encontraron con que el menor presentaba politraumatismos severos y una fuerte herida sangrante en la cabeza debido al impacto. Tras realizar las maniobras de estabilización pertinentes en el mismo lugar del siniestro, los equipos médicos trasladaron de urgencia al pequeño hasta el Hospital Universitario Son Espases, donde permanece hospitalizado en estado crítico y con pronóstico reservado.