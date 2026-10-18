Antonio Caba, el corredor de fincas acusado de asesinar a dos empresarios en Manzanares (Ciudad Real), rompió su silencio al final del juicio y negó ser el responsable de las muertes. Ante el jurado popular, ofreció una versión de los hechos en la que atribuyó ambos crímenes a dos hombres desconocidos, a los que no identificó, aunque reconoció que ayudó a deshacerse de los cadáveres con la colaboración de Gaspar Rivera, el jubilado que también se sienta en el banquillo.

La Fiscalía solicita 46 años de prisión para Caba como principal acusado y 19 años para Rivera, al que considera su cómplice. El juicio aborda las muertes de Jesús María González, desaparecido en 2019, y Juan Miguel Isla, desaparecido en 2022. Ambos se habían reunido con Caba para realizar operaciones de compraventa: el primero, de tierras; el segundo, de vehículos. Ninguno volvió a ser visto con vida.

Caba esperó hasta el final del juicio para declarar, después de que decenas de testigos y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expusieran sus conclusiones sobre el caso. En su comparecencia, contestó únicamente a las preguntas de su abogado y negó haber cometido los asesinatos. Sin embargo, su explicación fue que dos personas distintas acabaron con la vida de los empresarios y que él se limitó a ayudar a ocultar sus cuerpos.

Caba culpa a dos desconocidos de las muertes

En el caso de Jesús María González, Caba explicó que acompañó al empresario a una nave de Manzanares, donde les esperaba un hombre. Según su versión, ambos discutieron y el desconocido empujó a González, que cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra unos bancos de hierro.

"En esa nave lo que ocurrió es que hubo una discusión, que yo más o menos veía lo que iba a pasar", declaró. "Este señor coge del pecho a Jesús, porque se insulta, lo tira hacia atrás y con unos bancos que hay, que están, no sé si estén, estaban en la pared, hay unos bancos de hierro, Jesús al caer se da en la cabeza y en ese momento no se mueve, vamos, que se mató".

Tres años después, según la versión del acusado, ocurrió algo parecido con Juan Miguel Isla. Caba aseguró que acompañó al empresario a una finca y que, al llegar, se encontró con otro hombre que le anunció que había matado a Isla.

"¿Acabó usted con la vida del señor Isla?", le preguntaron durante el interrogatorio. "No", respondió Caba. A continuación, relató: "Pues cuando llego a la mejorada, está este hombre allí y empieza a gritarme que había matado a Juan Miguel, que lo había matado, que lo había matado, que lo había matado y es cuando yo me asomé, pues es lo que vi".

El acusado sostuvo que, en ambos casos, fue Gaspar Rivera quien le ayudó a deshacerse de los cuerpos a cambio de dinero. Según su relato, Rivera le pidió los 50.000 euros que habían ido a cobrar. También le atribuyó el descuartizamiento de los cadáveres, algo que negó haber hecho él mismo.

Pese a negar los asesinatos, Caba pidió perdón a las familias por su participación en la ocultación de los cuerpos. "Me encuentro aquí merecidamente, lo siento mucho, porque al fin y al cabo, yo no lo maté, pero el dolor que se ha infligido a la familia, pues sí, he tenido yo parte de eso", afirmó.

Gaspar Rivera niega haber participado en los asesinatos

Después de Caba declaró Gaspar Rivera, el jubilado al que la Fiscalía reclama 19 años de cárcel. Según la información expuesta durante el juicio, Rivera tenía problemas económicos y de ludopatía y había colaborado con Caba. Su cooperación con la investigación permitió localizar en un pozo el cadáver de uno de los empresarios.

Rivera negó haber participado en las muertes de González y de Isla. Aseguró que su intervención se limitó a trasladar los restos hasta los pozos donde fueron encontrados y lamentó no haber denunciado antes lo sucedido.

"Yo jamás, jamás he estado en las muertes de estas dos personas y quiero añadir, sobre todo a las familias, no haber podido tener el valor de poder denunciar a tiempo, por lo menos para que no hubiera seguido haciendo cosas desagradables como estas", declaró. "Y les quiero pedir perdón de corazón y a mis hijos".

En las sesiones anteriores, los miembros del jurado habían escuchado a responsables de la UCO describir a Caba como un "psicópata de manual". Uno de los agentes sostuvo que el acusado mostró una falta de empatía y un desprecio absoluto por la vida de las víctimas. Según su testimonio, si el móvil hubiera sido únicamente económico, Caba podría haberse limitado a estafar a los empresarios, pero decidió acabar con sus vidas y ocultar sus cuerpos.

El acusado dedicó buena parte de su declaración a rebatir esa hipótesis económica. Aseguró que en aquella época era solvente y que desarrollaba distintas actividades vinculadas al mantenimiento industrial, la agricultura y la intermediación inmobiliaria.

Un "error de cálculo brutal"

El periodista de investigación Alfonso Egea considera que la decisión de Caba de declarar al final del juicio puede volverse en su contra. A su juicio, el acusado ofreció una explicación difícil de sostener ante un jurado que ya había escuchado a los testigos y a los investigadores.

"Estoy de acuerdo y en mi humilde opinión es un error de cálculo brutal o porque su abogado no tiene suficiente ascendiente sobre él, que es posible, es posible que Caba haga y deshaga lo que él considere, o porque han decidido una estrategia que le ha llevado al precipicio de un veredicto de culpabilidad", ha afirmado en el programa de esRadio En casa de Herrero.

Egea considera que el acusado podía haber optado por no declarar y dejar que el jurado valorara las pruebas presentadas durante el juicio. En cambio, su versión obliga a aceptar que estuvo presente en dos muertes violentas separadas por varios años, atribuidas a dos hombres distintos a los que no ha identificado, y que después ayudó a ocultar los cuerpos.

"Un jurado está dispuesto a todo. Está dispuesto a valorar la prueba, está dispuesto a abrir la puerta a la duda razonable, está dispuesto a aplicar atenuantes, lo que no está dispuesto un jurado es a que le llamen tonto a la cara y eso es lo que ha hecho Antonio Caba", ha señalado.

El periodista también ha destacado el contraste entre la declaración de Caba y las grabaciones que la Guardia Civil obtuvo al instalar micrófonos en su vehículo durante la investigación. Según Egea, en aquellas conversaciones el acusado se refería a los desaparecidos con aparente despreocupación y hablaba de que no los encontrarían y de que había conseguido salirse con la suya.

"El jurado ha podido comparar este tono de Antonio Caba con el Antonio Caba, y perdóname que uso esta expresión, que se descojonaba de los desaparecidos y que pudimos escuchar en los micrófonos que la Guardia Civil instaló en su vehículo", ha afirmado.

Para Egea, la explicación de Caba resulta especialmente difícil de encajar porque no ha identificado a ninguno de los supuestos autores de los asesinatos. "Pero es que esto Antonio Caba lo está diciendo de un completo desconocido para él, es que Antonio se refiere al homicida como ese hombre tuvo un problema, le dio un empujón y lo mató, no ha identificado al autor, para empezar, y en segundo lugar, se ha puesto en el lugar del que ayuda a un prácticamente desconocido a deshacerse de un cuerpo", ha explicado.

El periodista considera que ese relato puede debilitar la estrategia de defensa, especialmente porque la misma situación se habría producido en dos ocasiones distintas. "De verdad que usted ha tenido la mala suerte de ser testigo de una muerte violenta y ayudar a desaparecer un cuerpo en dos ocasiones diferentes, con un lapso de tiempo de años entre una y la otra", ha apuntado.

Las pruebas contra Caba y la colaboración de Rivera

Egea reconoce que uno de los puntos débiles de la investigación es que no se ha determinado cómo se produjeron las muertes. Sin embargo, considera que existen suficientes elementos para atribuir a Caba la responsabilidad de ambos crímenes.

"Al final, a través de los dispositivos móviles, Caba se encuentra en el lugar de la desaparición de los dos empresarios", ha explicado. También ha recorado que el propio acusado reconoció haber encargado a Rivera que trasladara el coche de uno de los desaparecidos desde Ciudad Real hasta Albacete.

Para Egea, el conjunto de indicios apunta a que Caba está detrás de las muertes y que la explicación ofrecida durante el juicio no resulta convincente. "Hay una serie de hechos probados que solamente tienen una explicación y que solamente tienen una conclusión, y es que Antonio Caba está detrás de las muertes de los empresarios para lucrarse", ha afirmado.

El periodista también ha cuestionado el argumento de que Caba no necesitaba dinero. "A usted no le hacía falta acabar con la vida de los empresarios", ha señalado. "Usted podía haberlos estafado. De hecho, tenía una suerte de posición predominante para quedarse con la pasta de los dos y no tener que hacerles daño a ninguno".

Sobre Gaspar Rivera, Egea ha pedido tener en cuenta tanto su colaboración con la Justicia como los años durante los que mantuvo oculto el paradero de los cadáveres. El periodista ha dicho haber llegado a sentir cierta ternura por el acusado, al que ha descrito como un hombre condicionado por la ludopatía, el alcohol y su dependencia de Caba. Sin embargo, considera que esas circunstancias no justifican el silencio que prolongó el sufrimiento de las familias.

"Por eso creo que sí que hay que atender a su colaboración con la justicia, gracias a Gaspar Rivera uno de los cadáveres se encontró, pero es cierto que los 19 años que viven me parece más que razonable", afirmó.

Alfonso Egea ha concluido que, aunque no se haya podido establecer exactamente cómo se produjeron las muertes, el jurado dispone de elementos para valorar la responsabilidad de Caba. "Si sacamos a Antonio Caba de esta ecuación, ¿estarían vivos los empresarios? Y la respuesta rotundamente es sí", ha señalado el periodista.

El jurado popular deberá pronunciarse ahora sobre los hechos y la responsabilidad de los dos acusados. La Fiscalía solicita 46 años de prisión para Caba y 19 para Rivera, cuya colaboración permitió localizar uno de los cuerpos.