Desafío en la identificación de los 10 cuerpos calcinados tras el incendio de Valencia

El trágico incendio que devastó un complejo de viviendas en Valencia deja de momento un balance de diez personas fallecidas. Todas ellas residían en los pisos octavo y noveno, superiores al punto de origen del fuego en el séptimo piso. Estas plantas se convirtieron en una trampa mortal entre las llamas y el denso humo que rápidamente invadió los dos bloques de 14 y 10 pisos que comprendían 138 viviendas. La policía científica descubrió el décimo cadáver este sábado, completando provisionalmente la lista de desaparecidos. Es la esperanza de las autoridades, que no haya más cadáveres entre la montaña de escombros. Así lo manifestó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. "Necesito pensar que no vamos a encontrar más", indicó la dirigente a la par que añadió que el registró seguirá "palmo a palmo". Cuando comenzó el incendio, muchas de las más de 400 personas que habitaban el complejo no se encontraban en sus hogares, mientras que otros lograron escapar gracias a la rápida reacción del conserje, los bomberos y vecinos solidarios. Sin embargo, diez residentes atrapados en las plantas superiores no pudieron salvar sus vidas. Las llamas danzaron durante más de diez horas, devorando sin piedad todo a su paso. Ahora, los forenses se enfrentan a una tarea ardua y lúgubre: la identificación de los restos mortales. Hasta ahora, solo tres de los fallecidos han sido identificados. Los familiares han proporcionado muestras de ADN para facilitar en la medida de lo posible la labor de los forenses. Además, los bomberos han ofrecido información crucial sobre el paradero de los cuerpos, indicando en qué rincones y estancias fueron hallados. En este punto hay que recordar que cuatro miembros de una familia perdieron la vida en el incendio al quedar atrapados en el cuarto de baño.

Dos de los inquilinos, Nancy Khawam y Miguel Rodríguez, han valorado que los responsables municipales les han "tranquilizado a todos por igual" y que tanto inquilinos como propietarios van a tener acceso a las viviendas del consistorio. Por otro lado, han señalado que la aseguradora del edificio ha habilitado una oficina para consultas, aunque han sostenido que "la letra pequeña es la letra pequeña". "Te dicen que si no tienes asegurado el contenido --de la vivienda-- no tienes nada que hacer, pero esto no ha sido nuestra diligencia de que nuestra casa se haya encendido, sino de la comunidad", han defendido.

Discrepancias entre inquilinos y propietarios

En este punto, han indicado que en las últimas horas han surgido discrepancias entre vecinos y que, pese a la "desagradable situación", han acordado "tener dos grupos": uno de los propietarios y otro de los inquilinos. Estos últimos, que, según ellos, son el grueso "principal", constituirán una asociación de afectados para poder trasladar a las distintas instituciones y administraciones sus necesidades como colectivo, han anunciado. Khawam y Rodríguez han explicado que han tratado de impulsar la creación de una asociación de damnificados conformada tanto por propietarios como por inquilinos para "poder ir conjuntamente", pero han lamentado que "no ha sido posible". Han lamentado que los propietarios "quieren ir por su cuenta porque dicen que pueden tener intereses diferentes" y han manifestado que los inquilinos "no lo ven" así pero que "respetan" la decisión.