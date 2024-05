Los consejeros de Agricultura exigen reformas más profundas frente a las medidas "decepcionantes" de Planas

Los consejeros con competencias en Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación, Pesca y Gestión Forestal de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, todos ellos de Vox, exigen reformas más profundas frente a las medidas "decepcionantes" del ministro Luis Planas, e "insuficientes" de Europa.

Defienden la puesta en marcha de un plan integral que involucre a todos los ministerios para asegurar la supervivencia del sector y atraer el relevo generacional necesario, incluyendo medidas fiscales, flexibilidad en sanidad animal, reformulación del Plan de Tuberculosis y apoyo a la ganadería. Así lo dieron a conocer este lunes en la II Mesa de Agricultura en la sede nacional del partido, en la que han estado acompañados por el portavoz de VOX, José Antonio Fúster.

Después de que el Ministerio de Agricultura haya presentado 43 medidas para dar respuesta a las principales preocupaciones del sector, el consejero del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, denuncia que "existen más de 43 razones por las que el sector agrario y ganadero está profundamente decepcionado", y que se tratan de medidas que atacan a la ganadería extensiva e intensiva.

"Con las propuestas del ministro y el comisario no puede haber seguridad alimentaria en una mesa con platos vacíos, tampoco estabilidad económica con una agricultura sin agricultores, ni sostenibilidad con un desequilibrio insostenible. No se puede hablar de solidaridad cuando no hay otra naturaleza que la de los verdes", considera Samper.

Por su parte, Gerardo Dueñas, de Castilla y León, reconoce que a pesar de que se han aprobado algunas medidas propuestas en la reunión de los consejeros de VOX con el Comisario Europeo, son peticiones "necesarias pero insuficientes", e insiste en la urgencia de implementar un total 18 propuestas propias para el campo. Urge a un "cambio radical" en todas las políticas europeas que ahogan al campo para garantizar su futuro: la PAC, el Pacto Verde o la Agenda 2030.

"No podemos seguir asistiendo impasibles a la aprobación de políticas como la Ley de Restauración de la Naturaleza que ahonda aún más en la ruina del sector. Lo que necesitamos es una Ley de Restauración de la Agricultura y la Ganadería españolas".

"Burócratas de Madrid y Bruselas"

Para el consejero valenciano, José Luis Aguirre, las medidas aprobadas en Europa "no sólo son insuficientes, sino que apenas aportan soluciones de aplicación real en muchas regiones, como es el caso, por ejemplo, de la supuesta ampliación del catálogo de ecorregímenes de zonas áridas y sigue si recoger zonas de nuestra comunidad gravemente afectadas por la sequía y la irregularidad pluviométrica cuando llueve, por lo que no amplía en absoluto a ninguna comarca valenciana".

Calificó como "venta de humo" lo ofrecido por Planas en su documento, y lamenta el ataque a la tauromaquia desde el Ejecutivo. También reprochó al ministro de Agricultura su voto a favor de todos los tratados comerciales que perjudican al sector primario español.

El consejero valenciano señaló que lo que necesita el sector primario son medidas reales, "tan sencillas como la rebaja del IVA, la bonificación del gasóleo también para buques de pesca profesional o un régimen simplificado para perceptores de menos de 5000 euros", lo que sí supondría "un enorme avance en simplificación de la PAC".

El extremeño Ignacio Higuero expuso el problema que supone el lobo actualmente para muchos ganaderos en distintas comunidades autónomas, así como de los planes relacionados con la caza menor, de modo que propone elaborar un plan para la recuperación de caza menor (perdiz/conejo) que sirve de alimento para otras especies protegidas.

Insistió en que VOX pide elaborar un Plan de control de depredadores, y en una reforma del 'plan Patubes', de sanidad animal, en las especies silvestres y ha lamentado que esté hecho por "los burócratas de Madrid y Bruselas, que desconocen las necesidades del campo".