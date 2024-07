Mazón: "Estoy en la situación perfecta para que todo el mundo me llame racista"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha declarado este martes en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que el de la inmigración ilegal es un "asunto extraordinariamente delicado" –"Probablemente, el más delicado que tenemos y más delicado que se va a poner"– y ha preguntado "por qué el reparto" de menores extranjeros no acompañados "es entre 17 CCAA y nada más, y no entre 27 países europeos": "¿Dónde está el Gobierno de España hablando con Europa? ¿Por qué tenemos el debate ahí?".

Mazón ha puntualizado que "la votación sobre la que pivotaron" los "órdagos" de Vox "no era el reparto de menores no acompañados", sino "el inicio de pagar los fondos que el Gobierno nos debía. Insuficientes, irrisorios, con mala planificación, sin duda". Ha recordado que el reparto fue "acordado en el año 2022, en septiembre", que "no se votaba ningún reparto extraordinario" y que, "en cualquier caso, nos tocaban 23 menores y no de Canarias, sino de Ceuta". "Lo que venía en el punto tres del orden del día, lo que se decidía era empezar a repartir los fondos", ha insistido.

Por otro lado, Mazón ha denunciado que los centros de menores de la Comunidad Valenciana están "absolutamente colapsados", "al 170%": "Aquí no solamente han venido por estos repartos del Gobierno. Aquí vienen por dos canales más: en primer lugar, vienen por pateras. Hombre, las comunidades del interior de España, por razones obvias, no tienen pateras porque no tienen mar. Además, hay otra cosa que hace el Gobierno: en los repartos de mayores, no hace la selección previa entre mayores y menores. ¿Qué pasa? Que luego nos encontramos que, en esas remesas de mayores, también hay menores. Como la competencia exclusiva de los menores es de las CCAA, el fiscal de menores, en cuanto descubre que hay un menor, nos lo manda a nuestros centros. O sea, que estoy en la situación perfecta para que todo el mundo me llame racista o xenófobo: si los tengo hacinados en los centros, soy un xenófobo por no darles el trato medianamente digno; si digo al Gobierno que no caben más, también, porque no soy solidario".

Mazón ha instado al Gobierno a decir algo sobre un "asunto extraordinariamente delicado; "probablemente, el más delicado que tenemos y más delicado que se va a poner", y ha pedido que el Ejecutivo ponga el foco en Europa, no en las CCAA: "¿Por qué tenemos el debate ahí?".

El presidente valenciano, retóricamente, ha preguntado si esa es "manera de trabajar el asunto más grave que tiene España en estos momentos" y ha apuntado hacia los consistorios valencianos socialistas: "¿Sabe cuántos municipios socialistas han levantado la mano dirigiéndose a la Generalidad Valenciana y diciendo: "Presidente, aquí estamos con la solidaridad"? Ni uno. Tendremos que construir nuevos centros, ¿no? ¿Dónde los construimos? ¿En qué municipio lo hacemos?".