El joven que habló con el Rey en Paiporta: "Nada de lo que ocurrió fue un acto vandálico preparado"

La mañana dominical fue convulsa en Valencia. En uno de los pueblos más afectados por la DANA, Paiporta, la llegada de los Reyes, Sánchez y Mazón, el presidente de la Generalidad Valenciana, no fue bien recibida por sus habitantes. La situación tan delicada llevó a los ciudadanos a expresar su descontento con el Estado con el lanzamiento de objetos a las autoridades.

Se actuó tarde y mal con la gestión de la DANA en Valencia. No se puede obviar que el Gobierno está siendo muy criticado por no declarar el estado de alarma y por no enviar el primer día al ejército a Valencia, también la Generalidad está recibiendo duras críticas. El presidente Sánchez huyó rápido en coche tras el lanzamiento de objetos en Paiporta. En cambio, Mazón se quedó a escuchar los abucheos y la desesperación de personas que lo han perdido todo, incluso la vida de familiares.

A pesar de la situación complicada, el Rey Felipe VI mostró entereza y no quiso que le protegieran con paraguas. En medio del caos, Luis Báguena, un joven voluntario, tuvo la oportunidad de conversar con su majestad. El joven ha estado en directo en En casa de Herrero, de esRadio, para comentar cómo fue su conversación con el Rey.

"¿Por qué no han declarado el estado de alarma?"

El joven afirma que "nada de lo que ocurrió en Paiporta estaba orquestado, no fue un acto vandálico preparado". En cuanto a los rumores de que estaba preparada su conversación con Felipe VI, Luis afirmó en redes sociales que "jamás me imaginaba que iba a ver al Rey".

Además, el voluntario preguntó al Rey: "¿Por qué no se ha declarado el estado de alarma con la situación actual?". El Rey contestó que estaban buscando la mejor forma de organizar la situación y que en los próximos días se enviará más ayuda.

Dicho esto, Luis afirma que: "No soy de extrema derecha, esto no va ni de izquierdas ni de derechas". El joven quiere que les ayuden y que el Gobierno envíe maquinaria, que es lo que más prima ahora mismo. "Necesitamos maquinaria, sobre todo para mover los coches, las calles están inaccesibles". "Ha llegado un punto en el que sin la maquinaria imprescindible, trabajar era inútil."

Por último, en cuanto se estabilice la situación, el joven pide salir a la población a la calle a pedir cambios reales de verdad. "Jamás estarán a la altura de la gente de este país y estos días se está demostrando que, cuanto más unidos estemos, mejor le irá a esta nación".