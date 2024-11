Fulgencio Coll, primer general de la UME: "Marlaska debería haber decretado sí o sí el nivel 3"

Una semana después del paso de la gota fría que ha destrozado los pueblos de la zona sur de Valencia aumentan las voces críticas contra la manera en la que se ha gestionado desde el Estado. Una de esas voces ha sido el que fue el primer general de la UME, Fulgencio Coll. El general retirado, que fue Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) entre 2008 y 2012 y candidato de Vox en Mallorca en 2019, ha cargado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fulgencio Coll ha dicho que cuando empezaron los efectos de la DANA "hay una alerta hidrológica y meteorológica que no funciona adecuadamente" porque "no se hace una preemergencia adecuada" y "la Comunidad Autónoma, ante esta situación, igual que otras, declara el nivel dos porque hay una catástrofe". Ha explicado que cuando hay un nivel dos de alerta "tal como marca la legislación de Protección Civil, las Fuerzas Armadas, en este caso la UME, pasan a depender del ministro del Interior, que a su vez lo cede y lo transmite a la Comunidad Autónoma. El Director General de Emergencia de la Comunidad Autónoma hace uso y manda él en las unidades militares que se le pone a su disposición. Van donde él dice y se les apoya desde donde sea a la UME y ésta entra".

"¿Cuál es el punto crítico donde se comete un terrible error?", se ha preguntado el general en la reserva. Ha dicho que fue en que no se declarara "inmediatamente" el "nivel 3" de alerta. Cree que es lo que tenía que haber hecho el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, porque con los medios que tenía "no tiene capacidad para afrontar una catástrofe de tal inmensidad". Sin embargo, el que fue primer general de la UME ha dicho que "el que no hizo su trabajo es el Ministro de Interior" y tampoco "el presidente de Gobierno.

Ha explicado que en "una catástrofe cuando afecta a varias CCAA o afecta con tal gravedad el señor Marlaska debería haber decretado sí o sí, con petición o no de la Comunidad Autónoma, el nivel 3". "¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta el JEMAD, y ya hay una estructura legal, oficial y entrenada". Cuando se decreta el nivel 3 "el ministro del Interior en ese momento dirige las operaciones y el director operativo de toda la catástrofe es el Teniente General Jefe de la UME con sus medios, más los medios que vienen del Estado Mayor de la Defensa o de los ejércitos que se ponen a su disposición, más los medios del Estado, más los medios, si es necesario, de otras Comunidades Autónomas".

"Desde este potente puesto de mando, el mejor que hay en España, que es el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz, el general hubiese dirigido, hubiese integrado y hubiese regulado todos los esfuerzos". Este lugar "tiene un puesto de mando que es lo más potente y más moderno que tenemos en España, donde puede integrar todos los medios regulados. Tiene puesto de mando fijo, puestos de mando móviles, donde hace el mando control y comunicaciones". De esta manera se "podía haber actuado de una manera más grave".

Una estructura "potentísima" que "no se ha usado"

El general en la reserva ha dicho del mando actual de la UME, el teniente general Javier Marcos" que "no es Fernando Simón" y que "es un magnífico militar que ha estado en una situación incómoda". "Sin lugar a duda a él le hubiese gustado decir: hemos fallado porque no se ha declarado el nivel 3". Según Fulgencio Coll es una "cosa que no ha podido decir".

Fulgencio Coll ha recordado que se podía haber hecho porque "ya lo hicimos en Burgos en el año 2004 cuando hubo una nevadas tremendas" y "no estaba todavía la UME". En esta ocasión "salió la gente de las fuerzas de Burgos, militares de la división que hicieron un trabajo extraordinario de una manera automática". Eso es "lo que no se ha permitido hacer o se ha cometido el error inicialmente", ha añadido.

Ha destacado que "tenemos una estructura del Estado potentísima y eficiente que no se ha usado. No se ha usado y se ha dejado al pueblo y al presidente de la Comunidad Autónoma en el caos. Porque claro, cuando usted no tiene medios para ver, para dirigir, para informarse, que con la UME sí lo hubiese tenido en el nivel 3, pasa lo que pasa en una catástrofe de este nivel". Piensa que "es muy difícil aceptar en todo y llegar en todos los sitios".

¿Qué hacían Sánchez y Marlaska?

El general retirado Fulgencio Coll ha reiterado que "el primer fallo" fue que "las alerta hidrológica y meteorológica" fueron "fallidas, se dieron tarde y no fueron suficientes para reaccionar" y que "cuando en el nivel 2 no se llega, hay una organización, que es el nivel 3, en el que está todo". Sin embargo, tanto el presiente del Gobierno como el ministro del Interior son "dos personajes huidos y responsables de no haber intervenido".

Cree que ese es "el punto clave" por que se podría haber coordinado todo desde Torrejón de Ardoz y que "esto no lo hicieron". "El presidente del Gobierno y el ministro del Interior no se han implicado, no han cumplido con sus obligaciones ante una gran catástrofe". "¿Qué hacían cuando tiene puestos de mando donde les decían lo que estaba pasando, qué estaba haciendo el señor Sánchez y el señor Marlaska?", se ha preguntado el general en la reserva que ha asegurado que "ellos están obsesionados y su primer objetivo es tapar la corrupción que rodea al presidente Sánchez, al Gobierno y a su partido". Ha advertido que "lo demás parece que no les afecta" y que ese "es el problema". "Yo hace años que digo que el mayor problema que tiene España se llama Pedro Sánchez. Se ha convertido en el peligro de España, en el número 1. Y lo hemos visto en la DANA como una persona que no ha declarado el nivel 3 ante la menor manifestación huye. Señor Sánchez, usted no puede estar un día más en el Gobierno", ha añadido.

Fulgencio Coll cree que "el peligro de Sánchez es tremendo. Llevamos cinco años de despropósitos y de derroche de caprichos sin norte y su único objetivo es estar un día más en La Moncloa". Cree que "el problema no es Sánchez" sino "el señor Sánchez, su Gobierno y su partido". "Su partido es el que mantiene a una persona que ha demostrado durante cinco años que es perverso y todo lo que toca lo corrompe. ¿Por qué no reacciona la ciudadanía? Es la pregunta que tenemos que hacer. Somos tan inmaduros que no somos capaces de ver quién está desgobernando", ha lamentado.

"Se repite el caos del Covid"

Fulgencio Coll ha destacado que "ahora estamos en lo que se llama la fase de normalización, que es tratar de recomponer". El general retirado ha vuelto a pedir que "el Gobierno tiene que declarar el nivel 3 para dirigirlo desde el Estado que es donde hemos fallado, porque allí sí podrá controlar mejor los medios". "Por ejemplo, ya hay gente que dice que no vayan más voluntarios porque hay saturación y que no se mande más comida porque se está perdiendo la comida. Toda esta información en vez de cogerla la CCAA la coge el Estado a través de esta dirección que he dicho, a través de los medios de comunicación, a través de las donaciones, a través de toda esta gente que quiere poner recursos. Lo que necesitamos es un centro de dirección de crisis para poder integrar. Lo primero es para poder ver todos los problemas".

"Hay medios para hacerlo hoy en día tecnológicamente y los tiene el cuartel general de la UME y desde allí dirigir lo que se llama la fase de normalización en la que interviene la Administración General del Estado, interviene en las CCAA e interviene la ayuda europea si viene", ha apuntado Fulgencio Coll. Cree el general retirado que "todo esto solo se puede hacer cuando usted tiene gente preparada técnicamente, tecnológicamente, que lo está en las Fuerzas Armadas y sobre todo en el cuartel general militar de la UME, donde debería haber estado sentado allí desde las 24 horas el señor Marlaska y con hilo directo con el señor Sánchez, en vez de estar en la India o Dios sabe dónde".

Piensa que Fulgencio Coll que "lo que tenemos que hacer es utilizar los medios que el Estado no ha hecho" y que "se repite el caos del Covid-19". En este sentido, ha dicho que "si el Covid-19 se hubiese dirigido desde el puesto de mando de la UME se hubiese hecho mucho mejor, se hubiesen ahorrado vidas y se hubiese evitado la asquerosa corrupción de las mascarillas porque se hubiese gestionado desde las Fuerzas Armadas la Administración General del Estado, hubiesen evitado los Koldo, los Aldama y toda esta gente, ratas, que están pudriendo el país".