La consejera de Interor valenciana rectifica y dice ahora que "por supuesto" que conocía el sistema de alertas

La consejera de Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, ha sido el foco de una polémica este miércoles tras haber afirmado que no conocía la existencia del sistema de alertas ES-Alert, que sirve para enviar un aviso a los teléfonos móviles en caso de catástrofe natural, hasta las 20 horas del pasado martes, cuando un técnico la informó de su existencia tras el desborde de algunos ríos y barrancos en Valencia.

"A las 20 horas –del martes— recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, que estaba en Colombia y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa de Forata", ha explicado la consejera del Gobierno presidido por Carlos Mazón en una entrevista en À Punt antes de especificar que "es ahí cuando un técnico informa de que existe un mecanismo que se denomina Es-Alert".

Sin embargo la consejera ha rectificado en un mensaje difundido en su perfil de la red social X matizando que sus palabras habían sido malentendidas y que "por supuesto" que conocía el sistema de aviso a móviles por catástrofes naturales. "Conocía la existencia del sistema de envío masivo de mensajes de alertas a la población en casos de emergencias", ha sentenciado para intentar dejar la polémica a un lado.

Esto es lo que verdaderamente he dicho en @apunt_media Al completo, sin cortes. Afirmo que el sistema Es-Alert es un protocolo provisional, que no está reglado, y aún así, se emplea -por acuerdo del CECOPI- por primera vez en la historia de la CV cuando el Ejecutivo, por boca… pic.twitter.com/6p69tOWLsY — Salomé Pradas Ten (@salomepradas) November 7, 2024

Por otra parte, en la entrevista concedida este jueves, Pradas ha mantenido que este sistema, que ha sido utilizado en otras ocasiones por otras comunidades autónomas, "no está por ahora reglado" ni "en los planes autonómicos" de la Generalidad Valenciana porque, según ha dicho, "es todavía un borrador que está en el comité nacional de Protección Civil por aprobar".

Así, la consejera de Interior ha recalcado que es en ese momento cuando se da la alarma mediante el aviso generalizado a los móviles personales de los ciudadanos. Algo que, según ha mantenido, no estaba reñido con los diferentes avisos que ya había dado la Generalidad conforme a la información que otorgaban la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

"Cada paso" fue "en base a los informes"

"Cada paso de la Generalidad Valenciana lo hemos hecho en base a los informes y la información que teníamos de la Aemet y de la Confederación, si no tenemos la información no podemos actuar", ha subrayado la consejera del Gobierno de Mazón antes de recordar que la Confederación Hidrográfica, que "es la que tiene la información" sobre el estado de los ríos y la capacidad de las presas, no les avisó de las crecidas desmedidas hasta cerca de las 19 horas por un correo electrónico.

En la misma línea, ha reivindicado la gestión del Gobierno autonómico, que "venía emitiendo avisos desde dos días antes de que se produjera la terrorífica DANA el martes 29" y que no es hasta la tarde de ese martes cuando la situación es verdaderamente alarmante y se empieza a vislumbrar el alcance del temporal, cuando el alcalde de Utiel advirtió "que se están dando circunstancias preocupantes con el desbordamiento del río Magro en Utiel". Tras esta llamada del primer edil de la localidad valenciana sobre las 14 horas se procedió a la activación de la UME.