Cuando están a punto de cumplirse dos semanas de la gota fría que ha devastado varias localizas del sur de Valencia y algunas de Albacete aún sigue habiendo localidades sumidas en el caos. El número de muertos supera los 220 mientras más de 30 personas siguen desaparecidas y el desastre económico es incalculable. Ahora, muchos expertos aseguran que el desastre se podría haber evitado si se hubieran hecho las obras hidráulicas pertinentes en el barranco del Poyo.

Uno de esos expertos es el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil y expresidente del Instituto de Ingenieros de España, José Trigueros. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio Trigueros ha recordado que al igual que sucedió con la inundación de Valencia tras el desbordamiento del Turia por la que se desvió su cauce "cuando hubo el desastre de Tous también se tomaron medidas y se construyeron tres pequeños embalses que han sido claves para laminar algunas avenidas en el Júcar".

En este sentido, ha contado el experto que en los últimos años del Gobierno de Felipe González con Josep Borrell el PSOE empezó a proyectar un plan hidrológico que "fue pasando de mano en mano y de ministro en ministro" hasta que llegó José María Aznar. Con el PP "se hizo un Plan Hidrológico Nacional del que se llegó hasta contratar las obras". Este PHN, del que sólo se conoce por la parte del trasvase del Ebro y que fue tumbado con la llegada del PSOE de Rodríguez Zapatero en 2004, "llevaba muchísimas obras de depuración, de recuperación de cauces en toda España y ahí estaba contemplada la presa de Cheste".

Según ha explicado el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil "si esa presa, que además estaba contemplada también para evitar inundaciones, hubiera estado construida no digo que no hubiera habido algunas inundaciones, pero desde luego creo que los muertos no hubieran sido los que han sido ahora".

Para conocer lo que hubiera podido pasar si hubiese existido la presa de Cheste "tenemos un ejemplo muy concreto que es la presa de Forata". José Trigueros ha indicado que "la presa de Forata ha permitido laminar una avenida en algunos municipios" en los que no se han "producido las muertes como en la parte de Paiporta, la zona cero de este desastre sin paliativos que es increíble que pase en un país como España en el siglo XXI".

20 años con obras hidráulicas "estigmatizadas"

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil ha contado que lo que sucedió en esta zona de Valencia es "como si quitas un tapón y sale todo el agua". José Trigueros ha alertado de la falta de inversiones en las distintas confederaciones hidrográficas desde 2004. Piensa que "en estos veinte años las obras hidráulicas han estado estigmatizadas" por el ecologismo mal entendido.

En este sentido, ha remarcado que los ingenieros de caminos no están "contra el medio ambiente" y que cuando se construyen embalses "siempre se han hecho repoblaciones forestales" porque además "fijan el terreno" ya que "el suelo se enriquece". Ha señalado que "siempre se ha trabajado" de esta manera a la hora de construir embalses y presas.

Ha contado también que uno de los elementos que ha posibilitado parte del desastres ha sido que en la zona del barranco del Poyo "está creciendo una especie de caña que es invasora que es muy difícil de eliminar". Esta caña "impide que las aguas puedan circular a la velocidad adecuada".

"Ha fallado todo"

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil ha destacado que "tenemos en España las mejores empresas constructoras del mundo" y de las "mejores ingenierías" es necesario que "los políticos hagan caso a los técnicos y que esto en el siglo XXI sea una y no más".

Por culpa de decisiones políticas "ha fallado todo" ha dicho José Trigueros que cree que "desde el punto de vista político todos tienen que reflexionar y ver como se puede evitar este desastre" y poner soluciones para "que esto no pueda volver a pasar" porque "estaban previstas estas actuaciones y obras en la Confederación Hidrográfica del Júcar". José Trigueros ha destacado que "de todo aprendemos" y que "a la vista de esto todas las confederaciones están revisando sus planes".

Otro de los asuntos que ha apuntado el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil es que "no llamemos cambio climático a esta forma de llover" y que desde la asociación que preside echan "en falta" que "los ingenieros de caminos ocupen los puestos que tienen que ocupar en la Administración del Estado" porque "los que saben de planificación hidrológica con los ingenieros de caminos".