Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja: "Exigimos entrar en el CECOPI porque la situación sigue siendo caótica"

El impacto de la catástrofe de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) sigue estando presente en las regiones afectadas. Pueblos como Benetússer, Paiporta o Catarroja siguen estando llenos de lodo y basura. El avance de la limpieza es muy lento y la ayuda no está coordinada.

Las alcaldesas de Catarroja, Lorena Silvent; Paiporta, Maribel Albalat, y Benetússer, Eva Sanz, tres de los municipios afectados por las inundaciones, han denunciado en un comunicado conjunto una "demora inaceptable" en las actuaciones por la "falta de coordinación". Por ello, las tres alcaldesas exigen formar parte del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) al no recibir la ayuda pertinente.

"Es el CECOPI donde se toman las decisiones, pero a distancia, sin pisar el terreno y sin conocer y tener en cuenta la realidad de nuestros pueblos, lo que lleva a la descoordinación", han denunciado en el comunicado.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, ha estado en el programa En casa de Herrero, de esRadio, para comentar la situación del municipio y pedir su entrada en el Centro de Coordinación.

Sigue sin haber coordinación en Catarroja

"Desde el primer momento estamos diciendo esto, no es algo que no tuviésemos previsto", ha expresado la alcaldesa. Los primeros días después de las inundaciones no llegaban los medios, pero según Silvent, "cuando llegaron no había coordinación y la ayuda descoordinada es lo peor que puede haber en un ambiente donde todo ha sido devastado".

Una de las mayores preocupaciones de la alcaldesa socialista es poder recuperar "la seguridad en las calles" y en las vidas de los ciudadanos. "No podemos buscar excusas ni caer en una tendencia democrática", se ha quejado la alcaldesa, puesto que esta situación es una "catástrofe natural donde todos los servicios están afectados".

Lorena Silvent ha reclamado en esRadio que "los ayuntamientos son la administración más próxima a la ciudadanía", y por ello saben de primera mano "la magnitud del problema". Sin embargo, los ayuntamientos de los pueblos no deciden a dónde van los medios o cómo se actúa. Por lo tanto, Silvent ha pedido "formar parte de las decisiones y tener voz" desde el ayuntamiento de Catarroja.

La alcaldesa ha explicado que todos los alcaldes de los pueblos afectados cuentan con "una interlocución, a través de la diputación de Valencia, con una persona que coordina todos los pueblos". Las peticiones que comentan se trasladan al CECOPI, pero nunca se llegan a convertir en "instrucciones claras", según Silvent. También tienen una "línea directa con todas las Conselleries de la Generalitat y con la Delegación del Gobierno" en las que trasladan la necesidad de un mando único y no demorar la actuación.

Necesaria entrada en el CECOPI

Debido a la descoordinación, la alcaldesa exige entrar en "el CECOPI para poder entender y transmitir". Según la alcaldesa, "tenemos que recuperar nuestras ciudades y nuestras vidas" y para ello es necesario "transmitir a la ciudadanía mensajes claros".

Silvent ha manifestado que hay un contraste enorme con respecto a la ciudad de Valencia, y que los pueblos afectados parecen la "zona cero de una guerra". Por ello, ha pedido que para "recuperar la economía y la vida de todas las personas hay que parar para después poder continuar todos juntos".

A pesar de la colaboración por parte de la vicepresidenta Susana Camarero, la realidad siguen siendo "órdenes contradictorias para los bomberos, los militares y la UME, burocracia y descoordinación", según la alcaldesa de Catarroja.

Todos los alcaldes se encuentran en la misma situación, por ello Silvent ha denunciado en esRadio que no es "un problema puntual de un municipio". Sigue habiendo "montañas de coches sin retirar en la mayoría de los pueblos", según la alcaldesa.

Con respecto a la salud de los ciudadanos, no existen "datos oficiales de salud pública que hablen de brotes" debido a la DANA. Sin embargo, según Lorena Silvent, ahora que aparecen "enfermedades respiratorias se pueden incrementar debido al polvo y al fango".