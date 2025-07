Dimite el comisionado del Gobierno para la dana al acreditarse que falsificó su título

José María Ángel Batalla ha presentado su dimisión tras el escándalo provocado por la publicación por el diario El Mundo que falsificó un título universitario para conseguir su plaza de funcionario. El desenlace se produce tras la apertura de diligencia de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción en respuesta a un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que había sembrado muchas dudas sobre su currículum y su acceso a la función pública.

José María Ángel ha remitido una carta al ministro de Política Territorial en la que expone que "una vez aclarado y documentado mi acceso hace ya 43 años, de forma legal y reglamentaria, a mi puesto como funcionario de la Diputación de Valencia, así como mi posterior reclasificación, he tomado la decisión personal e irrevocable de presentar mi renuncia".

"Se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad. Y sinceramente, no aguanto", manifiesta Ángel Batalla en un escrito con el que ha respondido a la petición de información formulada por el Gobierno en el que da a conocer su decisión.

En el mismo escrito el excomisionado aprovecha para rechazar las acusaciones de las que es objeto: "Quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto".

Y concluye la carta con una despedida: "Me voy. Me jubilo. Y voy a defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado, y sin derecho de réplica".