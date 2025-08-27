Agua verde, ratas muertas y socorristas sin titulación: el "lamentable estado" de la piscina de Moncada

Los vecinos de Moncada (Valencia) están hartos. Lo que debería ser un espacio de ocio y disfrute para las familias se ha convertido, según denuncian, en un foco de suciedad, abandono y peligro. La piscina municipal de verano presenta un estado tan deplorable que incluso se han llegado a encontrar ratas muertas en el agua durante el horario de apertura.

La denuncia parte del grupo municipal de Ciudadanos, que acusa a la alcaldesa socialista, Amparo Orts, de haber abandonado por completo el mantenimiento de las instalaciones. Tras una visita reciente, la formación constató un panorama desolador: "baldosas rotas, gresite dañado en la piscina infantil con aristas cortantes, acumulación de suciedad, óxido en múltiples zonas y deficiencias en vestuarios y accesos". Además, añaden, "el agua presenta un tono verdoso y un estado deficiente".

El portavoz de Cs Moncada, Jesús Gimeno, ha detallado que "hemos recibido denuncias de aseos fuera de servicio desde hace tiempo, zonas ajardinadas sin cuidar, pasillos invadidos por setos sin podar, patas de bancos oxidadas en vestuarios, cerraduras rotas y una absoluta falta de limpieza en duchas, vestuarios, zonas comunes y la propia piscina".

Entre las denuncias más graves, destacan el testimonio de un vecino que asegura haber visto dos ratas muertas en la piscina grande durante el horario de apertura, así como una gran cantidad de suciedad flotando por falta de mantenimiento. Gimeno ha añadido que "no todos los socorristas están titulados, lo que supone un riesgo inaceptable para la seguridad de los usuarios".

"Esto no es digno de Moncada ni de sus vecinos. No hablamos de un pequeño fallo, sino de un mantenimiento inexistente desde hace muchos años y que este gobierno, con Amparo Orts como alcaldesa desde hace más de 10 años, es incapaz de solucionar", ha afirmado Gimeno.