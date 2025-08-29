Morant responsabiliza a los afectados de la DANA de que el Gobierno sólo haya abonado un tercio de las ayudas

Unos días después del 29 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de ayudas dirigido a los valencianos afectados por la riada. Ese paquete constaba de 16.000 millones de euros que iban a hacer frente a la reconstrucción y a la recuperación de todas las pérdidas materiales ocasionadas por la DANA. De esos 16.000 millones, aún quedan por repartir más del 60%.

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido preguntada este jueves sobre la situación real de las ayudas y su escasa ejecución por parte del Gobierno de España. La respuesta de Morant no ha sido otra que responsabilizar a los valencianos afectados de que "hay líneas que se han demandado más y líneas que menos" quitándole peso al retraso o a la escasa capacidad del Ejecutivo para hacer llegar las ayudas a tiempo. Para Morant, la culpa de que al Gobierno de España le quede por entregar el 62% de las ayudas es de los valencianos que han solicitado las ayudas.

Durante su visita al municipio de Llíria, la secretaria general del PSOE valenciano ha defendido que "lo que hizo el Gobierno de España fue un planteamiento de soluciones, de líneas de ayudas muy diversas, muy amplias, dirigidas a quien pudiera acogerse". Así, ha explicado que, al haber sido "muchísimo más demandadas" unas líneas más que otras, habrá algunas líneas de ayudas "que se ejecutarán prácticamente en su totalidad y hay otras líneas que no".

Lo que ha reconocido la dirigente socialista es que llegará el momento en el que el Ejecutivo central realizará "una reflexión" para ver "qué líneas han funcionado menos y si hay que poner nuevas líneas de ayuda".

Cifras de las ayudas

En las fechas en las que nos encontramos, el Gobierno central ha otorgado 6.190 millones de esos 16.000 que prometió a principios de noviembre y el Gobierno de Carlos Mazón ha movilizado 522 millones de los 976 que han prometido. Esto supone que la Generalidad Valenciana ha donado más de la mitad de las ayudas en estos 10 meses que han transcurrido.

Sobre las cifras que maneja el Gobierno y la celeridad de las ayudas, Morant ha señalado que se han dado "7.000 millones de euros" y que ella no forma parte del departamento que atiende las ayudas, y por tanto, "no puede descifrar las cifras" exactas. De igual modo, la ministra ha garantizado que "la voluntad" del Gobierno es "atender todas las solicitudes cuanto antes".

Diana Morant queda señalada, una vez más, tras estas declaraciones. Ya le ocurrió cuando ofreció sus votos a Mazón para que pudiera sacar adelante los presupuestos autonómicos. Posteriormente, retiró sus palabras y condicionó su voto favorable a la dimisión del presidente de la Generalidad, por lo que no apoyó al Partido Popular y este terminó aprobando los presupuestos con los votos de Vox.

La respuesta del gobierno de Carlos Mazón

Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalidad, ha respondido a estas palabras de Morant diciendo que "Morant vuelve a ser desleal con la Comunidad Valenciana" y que está "al servicio del sanchismo pero no de los valencianos".

Camarero ha mostrado su indignación ante la reacción de la dirigente socialista y ha reiterado que "la ministra nunca ofrece soluciones" y que "siempre busca la confrontación".