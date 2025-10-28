El desgaste de Mazón sólo beneficia a Vox: el PSOE cae también con Morant

Un sondeo de GAD3 para ABC y Las Provincias un año después de la DANA evidencia el desgaste del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión de la tragedia. El PP se dejaría siete escaños respecto a los comicios de mayo de 2023: si entonces obtuvo un 35 por ciento de los votos y cuarenta escaños, ahora volvería a ganar las elecciones pero con un 29 por ciento de los votos y 33 escaños.

Llamativamente, el impacto para los populares de lo ocurrido tras la tragedia no supone una subida para la izquierda. Es Vox el único beneficiado del desgaste del popular: el partido de Santiago Abascal ganaría siete escaños hasta situarse en 20 con un 19,4 por ciento de los votos frente al 12,3 por ciento que obtuvo en los anteriores comicios.

El vaticinio de la encuesta es desastroso para la ministra Diana Morant: la socialista no sólo no sube por la caída de Mazón sino que también baja. El PSOE se quedaría con 27 escaños y un 25 por ciento de los votos, cuatro diputados menos que en 2023, cuando logró un 28,2 por ciento de los votos. Por el contrario, Compromís sube: el partido de Joan Baldoví crece cuatro escaños hasta los 19 mientras que ahora tenía 15.

Según la encuesta, elaborada a partir de 1013 entrevistas entre el 13 y el 22 de octubre, los bloques de derecha e izquierda permanecerían prácticamente idénticos y la derecha continuaría ganando en la región: PP y Vox, forzados a pactar, lograrían en conjunto 53 escaños mientras que PSOE y Compromís se quedarían en 46.