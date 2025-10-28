Mazón baraja repetir como candidato: "Ligó su futuro a la reconstrucción y la reconstrucción avanza"

Una pregunta sobrevuela desde hace un año todos los movimientos del PP en la Comunidad Valenciana: "¿Repetirá Carlos Mazón como candidato?". Se trata de un interrogante que eclipsa cada una de sus actuaciones y dificulta que puedan vender sus logros o marcar agenda. Oficialmente la pregunta sigue sin respuesta pero su entorno lo ve con fuerzas para repetir, y recuerdan: "Ligó su futuro a la reconstrucción y la reconstrucción avanza a buen ritmo".

El tour mediático que está protagonizando el presidente valenciano, que ha concedido media docena de entrevistas aprovechando el primer aniversario de la dana, apuntala la idea de que prepara el terreno para reivindicarse un año después, a pesar de que su imagen está muy deteriorada. En similares circunstancias, otros políticos optarían por pasar desapercibidos pero su interés por recuperar impulso ante la opinión pública evidencia que no pretende tirar la toalla.

Cada nueva revelación sobre sus movimientos aquel fatídico día parecen lastrar sus opciones, pero su entorno defiende que "las ayudas del Gobierno valenciano están llegando", que el presidente "pisa la calle", que "se ha reunido con las víctimas en privado varias veces" y que "la imagen que proyectan los medios no es la misma que perciben entre los valencianos". "El malestar se vuelca ahora contra el Gobierno central porque las ayudas que prometió Pedro Sánchez no están llegando y no está colaborando, las del Gobierno valenciano, sí", aseguran.

La decisión se tomará consensuada con la Dirección nacional, es decir, con Alberto Núñez Feijóo, que insiste en hablar de la "reconstrucción" y no termina de descartar a Mazón como candidato. Si se produce un hecho que derribe definitivamente al presidente valenciano, como una imputación, se barajan tres nombres alternativos para liderar la candidatura: Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV; Vicente José Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y María José Catalá, la alcaldesa de Valencia.

Mompó evitó ayer confirmar o desmentir su posible candidatura al asegurar, durante un desayuno informativo, que "no sabe" si lo será. Sobre Mazón, afirmó que "los valencianos no decidimos cuándo un presidente dimite, sino qué presidente queremos", abriendo aún más la puerta a posibles especulaciones.

Las encuestas recogen que la derecha seguiría sumando y el gobierno no peligra, aunque sí se produce un importante trasvase de votos del PP a Vox. Mazón perdería entre cinco y seis escaños que subirían los de Santiago Abascal, partido que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. De hecho, esta fue la primera comunidad en la que hubo acuerdo para aprobar los presupuestos.

La permanencia del presidente valenciano favorece las expectativas electorales de Vox, que ha propiciado un interesante movimiento a nivel interno nombrando a Vicente Barrera presidente del partido en Valencia en sustitución de Ignacio Gil Lázaro. Barrera abandonó la vicepresidencia del Gobierno valenciano a disgusto, como evidenciaba su rostro el día que Abascal dio a conocer la decisión. Ahora, ha decidido recuperarle.

Esto avanza que podría ser el elegido para disputarle al PP la presidencia en la Comunidad Valenciana. También suena su nombre para la alcaldía, en caso de que Catalá fuera finalmente la elegida para sustituir a Mazón. Barrera, extorero de profesión, goza de buena imagen entre los valencianos, su ciudad natal. Su paso por la vicepresidencia, aunque breve, le da cierta experiencia de gestión y le ha permitido darse a conocer entre los votantes, lo que le convierte en un rival a tener en cuenta.

La derecha se ve, además, favorecida por la falta de un liderazgo claro en la izquierda, con el PSPV sin terminar de despegar con Diana Morant o Pilar Bernabé, y Compromís sin capitalizar el desgaste del PP. La duda, por tanto, es si lo ocurrido hace un año seguirá pesando en una campaña electoral, no sólo a nivel autonómico, sino especialmente en unas generales.