Los incendios en Castilla y León, la polémica de los cribados en Andalucía, y por supuesto, la DANA en la Comunidad Valenciana. Pedro Sánchez no deja nada en el tintero, y hace de la desgracia ajena su mejor baza electoral. El presidente del Gobierno de España y líder del PSOE ha simplificado la manera de gestionar del PP allá donde gobierna: "Recortes, mala gestión y mentira", ha dicho Sánchez quien, obviando cualquier tipo de competencias, ha descargado toda la responsabilidad de lo que pasó hace ya casi un año en Valencia en Carlos Mazón. En la clausura de unas jornadas del PSOE en León, Sánchez ha dicho que hace un año la "negligencia de uno causó una auténtica tragedia", pero ha añadido que un año después el hecho de que Mazón continúe como presidente de la Generalidad tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal. Y ha tachado de "indecente para los valencianos y para los familiares de las víctimas de la DANA" el apoyo que, según ha insistido, siguen prestando Feijóo y Abascal a Mazón.

Hace un año, la negligencia de Mazón causó una auténtica tragedia. La gestión que hizo la Generalitat Valenciana en la DANA fue negligente. Pero el apoyo que le prestan, un año después, Feijóo y Abascal es INDECENTE. pic.twitter.com/5wntOXe1OE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2025

Además, Sánchez ha vuelto a presumir de gestión poniendo como ejemplo la partida económica de 500 millones de euros para ayudar (en parte) a los afectados por la ELA. Aquí el presidente no se ha parado a mencionar las protestas de muchos de los enfermos que clamaron contra su "abandono" el pasado jueves en el Congreso.

Sánchez ha extendido la negligencia a otras comunidades autónomas donde gobierna el PP, como en Castilla y León, Andalucía o Comunidad de Madrid, regiones en las que hay "deterioro muy intenso" de la calidad de la prestación de los servicios públicos. "Lo que ha sucedido es que en Castilla y León se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes. En Andalucía, se recortó la sanidad pública y dejaron a mujeres absolutamente desprotegidas ante el cáncer de mama. En Valencia, se recortó la protección civil y tuvimos la DANA más trágica de los últimos años en nuestro país. Da igual que se llame Mazón, Azcón, Moreno Bonilla, Ayuso, Mañueco y una larga lista de presidentes y presidentas autonómicos del Partido Popular, porque siguen el mismo patrón, recortar los servicios públicos", ha criticado.

"Nadie al volante"

Pedro Sánchez también ha querido menospreciar el liderazgo del presidente del Partido Popular. "El que no es presidente porque no quiere, ahora resulta que tampoco es jefe de su partido porque no quiere. Ayuso con su insumisión y su negativa a cumplir las leyes. Mañueco con sus incendios, Moreno con sus cribados, y Mazón, en fin. ¿Y Feijóo? ¿Dónde está? No hay nadie al volante", ha declarado. Y ha añadido que el cambio "real" que ha tenido la derecha desde que él es presidente del Gobierno es "cambiar a los líderes". "Ya van tres y cada cual peor. Está por ver quién será el siguiente o la siguiente", ha comentado mientras esbozaba una sonrisa forzada. "Allá ellos. Nosotros a lo nuestro, a gobernar", ha concluido.