Muere Fernando Esteso a los 80 años

El mundo del espectáculo despide este miércoles a uno de sus rostros más populares. El actor y cómico Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada a los 80 años en el hospital universitario La Fe de Valencia. El intérprete no ha podido superar una serie de problemas respiratorios que arrastraba, según ha confirmado su representante.

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, ciudad donde debutó a la temprana edad de seis años bajo el nombre artístico de 'el Niño de la Jota'. Fue en los escenarios maños donde se curtió en el teatro de variedades, un aprendizaje que pronto le convertiría en uno de los personajes más conocidos del país.

Sin embargo, su consagración definitiva llegó a finales de la década de los 70, cuando formó uno de los dúos cómicos más rentables de la historia del cine español junto a Andrés Pajares. Bajo la dirección de Mariano Ozores, ambos protagonizaron éxitos masivos de taquilla durante la Transición como Los bingueros (1979), que tuvo más de un millón de espectadores en los cines, o Yo hice a Roque III (1980).

Después de casi diez años de trabajo constante en el cine español, encarnando principalmente personajes cómicos y con grandes éxitos de taquilla, Esteso prácticamente cerró su carrera protagonizando El amor sí tiene cura, de Javier Aguirre, en 1991.

En 1993, ya apartado casi definitivamente del cine, trabajó en Telecinco, donde presentó La ruleta de la fortuna y Veraneando, acompañado por Bertín Osborne y Remedios Cervantes.

