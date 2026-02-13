Juanfran Pérez Llorca se pone firme con la vivienda pública de Alicante

El presidente de la Generalidad, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado muy crítico y muy enfadado ante la situación que se ha generado en Alicante debido a la polémica y supuesta corrupción en materia de vivienda pública. La fiscalía ya está investigando el caso y hace unos días comenzaron a rodar cabezas dentro del Ayuntamiento de Alicante y en la Conselleria de Industria, dirigida por Marian Cano, debido a que altos cargos se estaban aprovechando de su posición para tener acceso a las mismas.

En Orihuela, durante la presentación de las nuevas líneas de transporte, Pérez Llorca, quiso incidir en esta materia y tildar de "jetas" a las personas que habían utilizado su posición privilegiada para acceder a estas viviendas que "no se podían adjudicar" explicaba el presidente valenciano.

El líder popular dejó claro que desde el primer momento pidió que se revisaran cada uno de los expedientes para comprobar si se cumplían los requisitos y que en esa primera revisión se detectó un caso que "un funcionario encargado de revisar los visados, que había exigido menos requisitos de los que contempla la norma porque su mujer había sido beneficiaria". Ante esto, Pérez Llorca afirmó que dicho funcionario quedó inmediatamente suspendido de empleo y sueldo.

Respuesta ante la justicia

Juanfran Pérez Llorca, siguiendo en la misma línea, reiteró que las personas involucradas tienen que "responder ante la justicia" independientemente de "quien sea". Desde la Generalidad se están "pidiendo responsabilidades", aseveraba el jefe del Consell.

¿Más dimisiones?

Le preguntaron por la situación en la que se quedaba el alcalde Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Generalidad dejó dudas con la siguiente información: "en mi partido se asumen responsabilidades". Recordó el caso de la DANA donde Carlos Mazón tuvo que dimitir por su gestión, y que tras el caso de las viviendas han dimitido el concejal de Urbanismo, la directora general y el jefe de gabinete de Industria.

Críticas de la oposición

Desde el PSPV y Compromís exigen al Partido Popular y a Juanfran Pérez Llorca más dimisiones pero el número uno de los valencianos defiende que la oposición "ni con la DANA, ni con el accidente ferroviario ni con los casos de corrupción que estamos viendo en los medios de comunicación" han pedido renuncias. Concluía Perez Llorca que socialistas y Compromís siempre piden dimisiones para los demás "pero nunca las cumplen para ellos".