El Gobierno de España abandona a Castellón tras el paso de la borrasca Harry en enero

El viernes de la semana pasada, el gobierno valenciano liderado por Juanfran Pérez Llorca solicitó al Gobierno de España la inclusión de 60 municipios valencianos afectados por la borrasca Harry del pasado mes de enero. El portavoz de la Generalidad Valenciana, Miguel Barrachina, anunció que iban a trasladar al gobierno el listado de localidades que sufrieron los efectos del temporal con "especial virulencia".

El Consejo de Ministros de esta semana sentenció que las ayudas aprobadas para zonas catastróficas incluyen a municipios de Andalucía o Extremadura. Por tanto, el martes se evidenció el abandono del Gobierno de España a los municipios valencianos.

La Diputación de Castellón responde a Sánchez

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, lamentaba que la provincia de Castellón vuelva a quedar excluida de las ayudas del Gobierno ante los daños del temporal Harry. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó el acuerdo por el que se declaran zonas afectadas por episodios catastróficos. Un listado en el que se ha dejado fuera a la provincia de Castellón y, por tanto, no recibirá ayudas por los daños ocasionados por las borrascas que afectaron especialmente al litoral castellonense.

"Una vez más, sufrimos las consecuencias de la inacción y el menosprecio del Gobierno de España hacia nuestra provincia" defendía Barrachina, donde recalcaba que desde el Estado "vuelven a dar la espalda a los intereses de la provincia".

Responsabilidad del Gobierno de España

En caso de que el Consejo de Ministros incluyera a los municipios valencianos como zona catastrófica, el Gobierno de España debería actuar en diferentes puntos. Concretamente, se debería de hacer cargo de las actuaciones en las costas, la reparación de las infraestructuras dañas y podría proporcionar bonificaciones y ayudas directas a particulares y empresas afectados por el temporal Harry.