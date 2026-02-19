El Roig Arena y Valencia se convierten en la capital del deporte con la Copa del Rey de baloncesto

A finales de 2025, Valencia se dio cuenta de lo que tenía cuando el Roig Arena abrió sus puertas. Desde conciertos, partidos de baloncesto, eventos de Fallas, de empresas… el Roig Arena se ha convertido en una de las mejores arenas que pueden albergar este tipo de acontecimientos. Este mismo jueves, el Roig Arena se convierte en la capital del baloncesto nacional con la celebración de la Copa del Rey.

El Roig Arena albergará también la ediciones de 2027 y 2028 tras el acuerdo alcanzado entre la ACB y la Generalidad Valenciana. Con una capacidad para 15.000 aficionados, este pabellón permite a la afición valenciana y al resto que puedan vivir esta competición en uno de los mejores pabellones de Europa.

Impacto económico en Valencia

Juan Roig, empresario y propietario del Roig Arena, ha convertido Valencia en un gran motor económico con toda la actividad que genera 'su' pabellón. Su impacto financiero supera con creces al anterior pabellón (Fuente de San Luis) al confluir eventos, conciertos y deporte en un mismo espacio. Con motivo de la disputa de la Copa del Rey, los aledaños del Roig Arena se han convertido en un espacio más en el que confluirán las aficiones de todos los equipos participantes.

Se ha habilitado una Fan Zone que conecta el Roig Arena con la Fonteta con más de 90.000 m² de baloncesto y diversión. El día de más fervor será el sábado 21 a las 12:00 con el encuentro de aficiones. Dentro de la diversión encontraremos conciertos musicales durante la competición. La M.O.D.A o DJ Nano son algunos de los invitados más especiales.

El rey Felipe VI visita el Roig Arena

Este mismo jueves por la tarde, a partir de las 18 horas dará comienzo esta competición con el partido del equipo anfitrión, el Valencia Basket. El conjunto valenciano juega su pase a semifinales ante el Joventut Badalona. Posteriormente el Real Madrid se medirá al Unicaja (21:00 horas) y mañana viernes se concluirán las dos eliminatorias restantes. Para sábado y domingo quedarán las semifinales y la final, donde el rey Felipe VI acudirá y presidirá el encuentro del próximo 22 de febrero. La Copa del Rey de baloncesto contará con una amplia cobertura internacional.