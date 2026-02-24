La Audiencia de Valencia manda al banquillo a Mónica Oltra por encubrir los abusos de su ex a una menor

La Audiencia Provincial de Valencia ha corregido al Juzgado de Instrucción y ha mandado al banquillo a Mónica Oltra, exvicepresidenta de Compromís en la Generalitat Valenciana durante el gobierno de Ximo Puig.

Oltra y otros nueve cargos fueron acusados de encubrir los abusos cometidos por el exmarido de Oltra a una menor entre 2016 y 2017, aunque el juez de instrucción, en connivencia con el Ministerio Fiscal había procedido al sobreseimiento de la causa contra los supuestos encargados de tapar los abusos. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial, corrige la decisión del magistrado encargado de la instrucción del caso.

Según se dispone en un auto de 70 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Provincial ha aceptado los recursos de las acusaciones y señala que el juez no puede "negarlas". Además, la instancia superior pide abrir juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" delictiva.

En este sentido, revoca la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia de proceder al sobreseimiento de Oltra después de que se la acusara de encubrir a su exmarido, que fue condenado por abusos. En este mismo auto, la Audiencia recuerda que, cuando se produjeron los hechos, ambos estaban casados y convivían en el mismo domicilio junto a sus hijos, si bien "su relación se había deteriorado" y se acabaron divorciando en 2018. De hecho, la Audiencia recalca que ya se pronunció a este respecto en el caso por el que el exmarido de Oltra fue condenado por abusos sexuales.

"Las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultar el abuso sexual, para lo que se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas, omitiéndose tanto la denuncia, como la obligación de comunicar el hecho al Ministerio Fiscal", recalca el auto.

Así, se desprende que Oltra, en calidad de consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, cartera encargada de la tutela de los menores a cargo de la Comunidad Valenciana, habría encargado un falso informe al respecto de la situación en el que ni siquiera se preguntó a la presunta víctima. Todo ello, con el objetivo de desestimar el caso y que no llegara a instancias superiores tapando el abuso de su expareja, que era tutor en un centro tutelado.

El exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión por los abusos cometidos sobre la menor. Una pena que ratificó posteriormente el Tribunal Supremo.

Oltra se reafirmó

La que fuera vicepresidenta de la Generalidad de Ximo Puig fue imputada por el supuesto encubrimiento del caso en 2022 y, horas después de conocer que había sido declarada como investigada, Compromís realizó un acto de confirmación política junto al entonces portavoz en el Congreso de la formación nacionalista valenciana, Joan Baldoví.

Unos días después, Oltra se vio obligada a dimitir por la presión y la tensión que se acumuló en la coalición de Compromís con los socialistas valencianos. Lo hizo entre lágrimas, asegurando que "ganaban los malos" y que su imputación se trataba de una "infamia". Tras el sobreseimiento provisional de la causa, Compromís intentó recuperarla como activo político; aunque los vaivenes judiciales del caso la volvieron a apartar del foco mediático, hasta este momento, en el que Oltra se encuentra abocada de forma definitiva al banquillo de los acusados.