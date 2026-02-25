La pasarela de Picaña, destruida por la DANA y convertida en "símbolo de la tragedia", reabrirá en marzo

El Gobierno de la Comunidad Valenciana prevé reabrir el próximo mes de marzo la pasarela María Cambrils de Picanya, dañada por la DANA del 29 de octubre de 2024. Así lo anunció la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, durante una visita a las obras, donde ha destacado que la estructura se convirtió en "símbolo de la tragedia" y ahora aspira a representar "la reconstrucción".

La pasarela, arrasada por la fuerza del agua en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, será inaugurada si se cumplen los plazos el próximo mes. Bernabé ha subrayado que no se limitarán a reproducir la infraestructura original, sino que se ha diseñado para ser "más resiliente" y capaz de soportar fenómenos meteorológicos adversos.

El mundo entero vio cómo caía la pasarela de Picanya. Hoy hemos venido a supervisar cómo se reconstruye, antes de su próxima reapertura. No será igual que antes, sino mejor, más resistente. Como todo lo que el Gobierno de España está levantando tras el 29-O. Más de 146M€ solo… pic.twitter.com/XfbegXDM0O — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) February 25, 2026

La inversión destinada a la pasarela María Cambrils asciende a 1,8 millones de euros. En el conjunto del municipio, el Ejecutivo ha movilizado cerca de cien millones tras la catástrofe, mientras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado 6,3 millones a la reconstrucción de las tres pasarelas sobre el barranco del Poyo colapsadas en Picanya y Paiporta.

En Picaña también resultó dañada la pasarela Poeta Ángel González, con una inversión superior a los dos millones de euros, y en Paiporta se reconstruye la de la calle del Convent, con un presupuesto cercano a 1,7 millones.

En total, el Ministerio ha movilizado cerca de 400 millones en la provincia de Valencia para reparar infraestructuras afectadas por la DANA, más de 23 de ellos en Picanya.

Bernabé ha insistido en que la reconstrucción se está acometiendo con criterios de mejora y prevención para evitar que una situación similar deje al territorio "como el 29 de octubre, sino mejor que antes".