Ahora sí. Este domingo se dará el pistoletazo de salida a estas Fallas 2026 que prometen ser inolvidables. La ciudad se prepara para volver a llenarse de pólvora, arte efímero, música y emoción en cada rincón. Falleras y falleros engalanarán las calles, los ninots sorprenderán con su ingenio y los castillos de fuegos artificiales iluminarán las noches de marzo en un espectáculo que combina tradición y modernidad como en pocos lugares del mundo.

Este año, además, la celebración tiene un significado especial: se cumplen diez años desde que la UNESCO reconoció las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un hito que consolidó su proyección internacional y confirmó lo que los valencianos saben desde siempre: que esta fiesta es pura identidad, creatividad y pasión compartida.

Aunque el calendario oficial arranca mañana, 1 de marzo, y se prolonga hasta el día 19, será del 14 al 19 cuando la ciudad alcance su punto álgido en la conocida Semana Fallera.

A continuación, le contamos todos los actos, eventos y horarios que necesita saber para no perderse nada.

Calendario Fallas 2026

Domingo 1 de marzo

10:00 h. - LXIV Concurso del Cant de l'Estoreta, organizado por la falla Plaza del Árbol y patrocinado por JCF.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 2 de marzo

10:30 h. - Visita de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a la Ciudad del Artista Fallero para visitar los talleres.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

Martes 3 de marzo

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 4 de marzo

11:00 h. – Visita a la Central de la Policía Local de Valencia de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 5 de marzo

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

18:30 h. - Homenaje de las Fuerzas Armadas a las FFMMV i CCHH.

Viernes 6 de marzo

12:00 h. - La FMV dará salida a la 55ª Ronda Fallera de coches de l'Antigor en la Plaza del Ayuntamiento.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 7 de marzo

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata para la celebración de la festividad de su patrón.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Domingo 8 de marzo

11:30 h. Homenaje al Pintor Segrelles organizado por la comisión Plaza del Pintor Segrelles

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 9 de marzo

14:00 h. – "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento

Martes 10 de marzo

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento

Miércoles 11 de marzo

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 12 de marzo

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

20:30 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento

Viernes 13 de marzo

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00h. - Muestra de bailes y canciones populares organizada por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 14 de marzo

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

17:00h. - Clausura de la Exposición del Ninot Infantil.

17:30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del "Ninot Indultat" Infantil de 2026.

17:45 h. – Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 h.

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Domingo 15

09:00 h. - "Plantà" de todas las fallas infantiles.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

17:00h. - Clausura de la Exposición del Ninot.

17:30h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del "Ninot Indultat" 2026

17:45 h. – Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00h.

23:59 h. – L'Alba de las Fallas en toda la ciudad. Tradición recuperada en 2016 gracias a la falla Na Jornada y a Junta Central Fallera, con espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 16 de marzo

08:00 h. - "Plantà" de todas las fallas.

14:00h. - "Mascletà" en Plaza del Ayuntamiento.

16:30 h. – Entrega Premios Infantiles. En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, así como de presentaciones infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles.

23:59 h. – Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete.

Martes 17 de marzo

09:00h. - Entrega de Premios. En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla.

14:00 h. - "Mascletà" en Plaza del Ayuntamiento.

15:30 h. – Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

23:59 h.: Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete.

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30 h.: Rascanya

17:10 h: Camins al Grau

18:55 h.: Ruzafa A

19:55 h.: Ruzafa B

20:40 h.: Pla del Reial-Benimaclet

22:40h.: Canyamelar-Grau-Nazaret

00:10 h. - La Xerea

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE

15:30 h.: Patraix

16:45 h.: Botànic-La Petxina

17:45 h: El Carmen 18:30 h. - Jesús

19:45 h.: Quart de Poblet-Xirivella

21:25 h.: La Cruz Cubierta

22:40 h.: El Pilar-Sant Francesc

23:55h. - La Seu-El Mercat

00:25h.: Casas Regionales.

00:35 h.: Juntas Locales.

00:45 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig, la falla Alberique-Héroe Romeu

00:50 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.

01:00 h.: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

Miércoles 18 de marzo

10:00 h. - Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, situado en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.

Con la colaboración de la falla Fray Pere Vives- Bilbao – Maximiliano Thous.

12:00 h. - Homenaje al Maestro Serrano,que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

15:30 h. –Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

23:59 h.: "NIT DEL FOC" Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete.

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30 h.: Quatre Carreres

17:10 h: Benimámet-Burjassot-Beniferri

19:10 h.: Pla del Remei-Gran Vía

20:40 h.: Malvarrosa-Cabañal-Beteró

21:55 h.: Algirós

22:55 h.: Poblats al Sud

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE

15:30 h.: Benicalap

16:45 h.: Campanar

18:00 h.: La Roqueta-Arrancapins

19:30 h.: Olivereta

21:15 h: Zaidia

22:50 h.: Mislata

00.05 h.: Casas Regionales.

00:15 h.: Entidades invitadas

00:25 h.: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal.

00.30 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:35 h.: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.

00:40 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

Jueves 19 de marzo

11.00 h. - Ofrenda de flores de les Falleres Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el Puente de San José. Con la Colaboración de la falla Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero.

12:00 h. - Misa solemne en honor a San José en la Catedral de Valencia, oficiada por el Arzobispo de Valencia, Don Enrique Benavent y ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento.

19:00 h. -Cabalgata del Fuego que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.

20:00 h. - "Cremà" de las fallas infantiles.

20:30 h. – "Cremà" de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.

21:00 h. – "Cremà" de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.

22:00 h. – "Cremà" de todas las fallas de Valencia.

22:30 h. – "Cremà" de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.

23:00h. – "Cremà" de la falla de la Plaza del Ayuntamiento.

Con toda esta agenda, se esperan días intensos, repletos de actos emblemáticos, emoción en las calles y un sentimiento colectivo difícil de describir si no se vive en primera persona. Las Fallas 2025 batieron innumerables récords que veremos si 2026 romperá con las expectativas previstas.