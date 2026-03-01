Compromís ha intensificado sus críticas contra el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), centrando sus ataques en el presidente del órgano judicial,Manuel José Baeza. Esta ofensiva se produce en un momento clave, mientras el tribunal delibera sobre la posible imputación de Carlos Mazón por su gestión durante la catástrofe de la DANA, lo que se interpreta como un intento de injerencia en las decisiones judiciales.

En las redes sociales, concretamente en Instagram, la coalición valenciana ha publicado este domingo tres imágenes con la duda de si "la justicia es igual para todos". En la primera imagen se ve al expresidente valenciano, Carlos Mazón, con el texto "abogado el que tengo...".

Primera imagen del post de Compromís en Instagram en contra del TSJCV

Frase polémica (e incluso de mal gusto) que se completa en la siguiente imagen del post publicado por el partido en Instagram, donde aparece Mazón y Baeza juntos en un acto público, en la apertura del año judicial.

Y en la tercera imagen, directamente, lanzan un ataque completo al Partido Popular y a diversos procesos judiciales por los que han pasado (o están pasando) personalidades como Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre, Paco Camps o Mariano Rajoy, mostrando titulares de periódicos afines al partido.

Esta estrategia es vista como un ataque directo a la separación de poderes y a la independencia judicial. Al señalar públicamente a la institución, la formación busca socavar la credibilidad del tribunal y forzar una condena mediática antes de que se realice un análisis técnico de las pruebas, priorizando el desgaste político sobre el rigor jurídico.

La actitud de Compromís ha sido señalada por politizar la tragedia y vulnerar la neutralidad que requiere cualquier proceso judicial de esta magnitud. El uso de la justicia como herramienta electoralista desvirtúa el propósito de la investigación, la cual debería desarrollarse libre de presiones externas y del "ruido" generado por los partidos políticos.

Finalmente, se reivindica el respeto a la presunción de inocencia y al Estado de Derecho después de que el pasado 24 de febrero la jueza de la DANA elevara al TSJCV una exposición razonada contra Mazón y su gestión imputada, según la jueza Nuria Ruiz Tobarra, durante el día de la riada.

Resulta fundamental que el TSJCV actúe con total autonomía para garantizar que la justicia no se dicte bajo sesgos ideológicos, protegiendo así las garantías constitucionales que amparan a cualquier ciudadano.