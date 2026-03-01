La operación "Fallas 2026" de la Guardia Civil incauta más de 15.800 artefactos pirotécnicos ilegales

La Guardia Civil ha confiscado más de 15.800 productos pirotécnicos en una operación desarrollada en la Comunidad Valenciana en vísperas del inicio de las Fallas 2026. En total, los agentes intervinieron 15.835 artículos con un peso de 52,73 kilos de materia neta explosiva (NEC) que incumplían el Reglamento de Artículos Pirotécnicos.

La actuación, enmarcada en la operación 'Fallas 2026', fue puesta en marcha por la Jefatura de la VI Zona ante el aumento de la venta de este tipo de productos durante estas fechas, en ocasiones al margen de la normativa vigente.

El objetivo del dispositivo ha sido reforzar el control sobre la distribución, comercialización y adquisición de material pirotécnico para combatir el tráfico ilícito y prevenir riesgos para la seguridad ciudadana.

Tras un periodo previo de análisis, el pasado 24 de febrero los agentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos desplegaron una acción coordinada en las tres provincias valencianas. En total, se inspeccionaron siete establecimientos dedicados a la venta de productos pirotécnicos, donde se detectaron diversas irregularidades relacionadas tanto con la comercialización como con el almacenamiento del material.

La Guardia Civil ha subrayado que estos artículos únicamente pueden venderse en establecimientos debidamente autorizados o notificados, y ha advertido de que los productos intervenidos se encontraban almacenados sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad, lo que suponía un riesgo para trabajadores y ciudadanos.

Asimismo, el cuerpo ha recordado la importancia de adquirir material pirotécnico en puntos de venta autorizados y de respetar estrictamente las normas de uso durante las celebraciones falleras