Pérez-Llorca: "He tenido claro que hay que respetar lo que ha votado la ciudadanía, Vox entendió el mismo mensaje"

La DANA del 29 de octubre de 2024 marcó un "antes y un después" en la política valenciana y en la manera en la que el Estado afronta este tipo de catástrofes en palabras del actual presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez-Llorca que fue elegido por las Cortes valencianas como sucesor de Carlos Mazón el pasado 2 de diciembre de 2025. El político del PP ha participado en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Valencia donde ha comentado su relación con Vox, la falta de apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la región tras la DANA y las consecuencias del desastre.

Pérez-Llorca, que ha dicho que ha conseguido "estabilidad" en el Gobierno de la Generalidad tras la dimisión de Carlos Mazón piensa "seguir" en el cargo hasta las próximas elecciones apoyado por Vox, partido al que ha agradecido que en su momento "apoyaron unos presupuestos vitales para la reconstrucción" tras la catástrofe que partió la legislatura en dos. Ha recordado que los ciudadanos valencianos en los últimos comicios "mandaron un mensaje claro: no querían Botánic, ni políticas de izquierdas. Querían que se gobernase de manera diferente". En este sentido ha reiterado que "la ciudadanía votó cambio" y que Vox entendió "el mismo mensaje".

El presidente de la Generalidad Valenciana ha dicho que el Gobierno de España "genera cierta incertidumbre" y que la región ha conseguido "un récord de exportaciones" y que en 2026 "va a crecer por encima de la media nacional" con unos datos "a pesar del Gobierno". En este punto, Pérez-Llorca ha recordado el "grave problema de financiación" que tiene su CCAA frente a otras regiones.

Los errores del Gobierno y de la Generalidad en la DANA

Juanfran Pérez-Llorca ha agradecido el apoyo de Vox a esos presupuestos de reconstrucción. Unos presupuestos "que eran importantes" y que el "propio PSOE se había ofrecido a aprobarlos y luego cambiaron de opinión". Estos presupuestos han permitido que "la reconstrucción por parte de la Generalidad ha ido más rápida que del Gobierno de España porque tuvimos estabilidad y presupuestos y el Gobierno no tiene y eso genera un problema importante.

El presidente valenciano ha dicho que "le voy a ser muy sincero, el día de la DANA se demostró que ninguna administración del Estado estaba preparada para una catástrofe de estas dimensiones y se cometieron errores". Pérez-Llorca ha añadido que "cometió errores la Generalidad Valenciana y cometió muchísimos errores el Gobierno de España; luego empezó una guerra de relatos que ganó el relato del sanchismo como suelen siempre ganar el relato, pero eso no esconde que lo que verdaderamente pasó el día de la DANA es que se demostró el grave problema de la Administración que tenemos en España que no estábamos preparados".

"De ese día hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, que no estuviese todo el mundo en el CECOPI, especialmente las personas que tenían que estar. Debido a la polarización en el CECOPI estaban aquellos mandos que tenían que estar y en cambio en la Delegación del Gobierno estaban los representantes de la administraciones que dependían del PSOE. Hasta en ese día se estaba discutiendo y polarizando en la cuestión política y no se estaban atendiendo una alarma importantísima", ha lamentado Pérez-Llorca.

"Es cierto que la falta de previsión hizo que se tomaran decisiones erróneas" ha destacado el presidente de la Comunidad Valenciana que ha puesto de ejemplo que "en los últimos temporales en Andalucía AEMET ha podido predecir la cantidad de litros de agua que iban a caer; el día de la DANA hablaban de más de cien litros por metro cuadrado y en algunos municipios cayeron más de quinientos. Nunca se determinó una alerta roja sino entrada la mañana. El mensaje Es-Alert nunca se había puesto en marcha y se tardó en poner en marca. Hoy cualquier valenciano sabe dos días antes que va a haber una alerta roja. Ese día para mí faltó previsión".

Francisco Camps y María Guardiola

El presidente de la Generalidad Valenciana ha tenido algunas palabras para Francisco Camps, su antecesor en el cargo que anunció que se presentaría a las primarias para liderar de nuevo el PP en la Comunidad Valenciana. Juanfran Pérez-Llorca ha dicho que a Camps "le tengo muchísimo respeto. La vida le ha tratado de forma muy injusta. Los ciudadanos exigen responsabilidades cuando está metido en una trama de corrupción. En el caso del señor Camps, nueve veces le denunciaron, nueve veces firmaron la denuncia Oltra y Puig, y nueve meses le absolvieron. También habría que pedir responsabilidad política a las personas que intentan conseguir en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas y que, después de tanto tiempo, se resuelve viendo que mintieron en esas denuncias".

Otro de los asuntos que ha contado es los problemas de la presidenta extremeña, María Guardiola, para conseguir el apoyo de Vox y salir reelegida en el cargo tras las elecciones del pasado diciembre. Pérez Llorca ha dicho que "soy el último presidente autonómico de España, el que menos tiempo lleva. No sé si estoy para dar consejos a los demás. Sí recomiendo que nadie se mire el ombligo. En el caso de Extremadura, una comunidad histórica de la izquierda ha decidido cambiar. Debe primar la voluntad del elector".