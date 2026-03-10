Vicente Martínez Mus pone solución a la crisis de los trenes entre el Ayuntamiento de Valencia y Renfe

La crisis de movilidad de Valencia es una cuestión primordial que debe resolverse antes de que llega la gran semana fallera. En las últimas horas, tal y como se ha publicado en Libertad Digital, ha habido una falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Valencia y Renfe para gestionar la llegada de los trenes entre las 13 horas y las 15 horas durante la próxima semana. Dentro de este intervalo de tiempo se encuentra uno de los eventos falleros que más aglomeraciones reúne que es la mascletá diaria que se dispara en el seno de la Plaza del Ayuntamiento.

En pleno enfrentamiento entre María José Catalá y Óscar Puente, Vicente Martínez Mus, consejero y vicepresidente de la Generalidad Valenciana, ha puesto "paz" y ha ofrecido una solución a esta coyuntura que estaba siendo muy polémica. Martínez Mus ha ofrecido un refuerzo de la línea de autobuses interurbanos, que circulan entre los municipios valencianos, de Albal hasta la parada de metro Torrent Avinguda.

"Problema de Renfe"

El mensaje principal del vicepresidente de la Generalidad es que había trasladado a los valencianos y visitantes durante la semana fallera la actividad de 168 horas ininterrumpidas de línea de metro para fomentar el desplazamiento y mejorar la movilidad de la ciudad durante estas fechas tan señaladas. Las líneas de metro quedarán abiertas las 24 horas del día entre el 13 de marzo y la madrugada del 20 de marzo. Algo similar sucederá con la línea de autobuses en la ciudad.

Al analizar el problema con Renfe y la llegada al centro de Valencia, Martínez Mus aseguraba que "no estaba previsto" y que se ha propuesto esta medida a un problema que "corresponde a Renfe". El vicepresidente valenciano no entiende como Renfe "ha llegado a esa conclusión" de que los trenes se paren en Albal. "Es un charco que nos hemos encontrado sin comerlo ni beberlo", finalizaba Vicente Martínez Mus.

Enganche Catalá - Puente

Toda esta polémica comienza con la decisión de Renfe desviando los trenes de Cercanías a localidades periféricas de Valencia para que no se produzcan aglomeraciones en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento. La decisión de Renfe fue dejar a los pasajeros en Albal sin habilitar ningún servicio para llegar a Valencia. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se mostró "sorprendida" ante la gestión y criticó las decisiones de Renfe. Por su parte, el ministro de transportes, Óscar Puente, usó su perfil de X para acusar al PP de "deslealtad" y acusa a Catalá de no ser previsora ya que según el ministro ella "pensaba que Renfe iba a poner autobuses", algo que ha desmentido Puente asegurando que "jamás estuvo encima de la mesa".

"El Ayuntamiento nunca dijo que no llegaran a la Estación del Norte". Menos mal que no lo dijo. EN LA PRIMERA FRASE DE SU PROPUESTA. https://t.co/cNYLanLajl pic.twitter.com/HvPSghUlye — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 10, 2026

Preocupación en Albal

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha transmitido durante la mañana de hoy su preocupación al vicepresidente valenciano porque en caso de que no termine solucionándose el problema, "mil viajeros" por cada tren "descargarían en Albal", mostraba inquieto el alcalde popular.