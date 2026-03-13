Termina la Junta Local de Seguridad sin cambios en cuanto a la llegada de Cercanías a Valencia

Los trenes de Cercanías de las líneas C1 y C2 que llegan desde la zona sur a València continuarán sin llegar a la Estació del Nord durante las horas inmediatamente anteriores y posteriores a las mascletàs de estas Fallas en la Plaza del Ayuntamiento.

Se mantendrá, además, el servicio de autobuses lanzadera que ha puesto en marcha la Generalitat para desplazar a los viajeros hasta el metro de Torrent Avinguda o la EMT en La Torre, según ha acordado la Junta Local de Seguridad.

Esta reunión había sido convocada este viernes por la tarde de manera extraordinaria y de urgencia a raíz de las discrepancias que han mantenido el Ayuntamiento de Valencia, Delegación de Gobierno y Renfe durante los últimos días.

Al término de la reunión, ha atendido a los medios la alcaldesa, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quienes han subrayado que la decisión final se ha adoptado "basándose en informes técnicos existentes y para primar la seguridad".

Asimismo, ambas se han comprometido a que, de cara a las Fallas de 2027, explorar posibles soluciones siempre de acuerdo a los dictámenes técnicos y priorizando la seguridad, han insistido.

De este modo, entre las 13.00 y las 15.00 horas de estos días hasta el fin de las fiestas, el próximo 19 de marzo, los trenes continuarán parando en la Estación de Albal. En este punto, la primera edil ha recalcado que hay cuatro convoyes que no van a llegar a Valencia en esas horas coincidentes con las 'mascletaes', pero que en el cómputo global habrá un refuerzo de seis trenes hasta Albal.

La polémica surge a raíz de la decisión adoptada por Renfe, a partir de la petición que el Ayuntamiento lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de Fallas, de dejar los Cercanías de las líneas C1 y C2 que llegan desde la zona sur de la provincia en la estación de Albal (Valencia), a 15 kilómetros de la capital valenciana, entre este viernes y el próximo 19 de marzo de 13.00 a 15.00 horas.

En estos días, Catalá y Bernabé han intercambiado declaraciones y cartas en las que mostraban sus diferencias sobre la cuestión. Hoy han comparecido juntas tras acabar la Junta y han explicado que la decisión también se a adoptado teniendo en cuenta la falta de tiempo para introducir cambios antes de los principales días festivos.