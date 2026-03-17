Dimite un concejal de Compromís tras su detención por violencia de género

Rafael Ramón Mompó, hasta ahora concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea, ha formalizado este martes su renuncia al acta de edil. La decisión se produce apenas veinticuatro horas después de que el juzgado de guardia acordara su libertad provisional en calidad de investigado por una causa abierta de violencia de género. Los cargos que pesan sobre el político valenciano incluyen presuntos delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves hacia su pareja sentimental, tras ser arrestado por la Guardia Civil el pasado domingo.

Compromís decretó la suspensión cautelar de militancia de Mompó y la apertura de un expediente disciplinario nada más conocerse la detención y los gravísimos hechos. Por su parte, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, procedió a retirarle todas las competencias delegadas en el equipo de gobierno, una coalición formada por los nacionalistas y el PSPV-PSOE, para desvincular a la institución de la situación procesal del investigado.

El comunicado del Ayuntamiento de Altea

El ejecutivo local ha confirmado la salida del concejal a través de un comunicado oficial en el que se especifica que "el concejal Rafael Ramón Mompó ha presentado su renuncia al acta de regidor", una dimisión que ha sido aceptada por la alcaldía de forma instantánea. El equipo de gobierno de Zaragozí ha querido subrayar su "condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia" y ha reafirmado su compromiso con la defensa de la igualdad tras el escándalo que ha sacudido la política municipal de la Marina Baja.