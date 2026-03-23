Pérez Llorca exige al Gobierno de España la ejecución de los compromisos con los valencianos

El 17 de diciembre de 2025, el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunió con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Moncloa para abordar las necesidades de los valencianos y conocer la posición del gobierno central con respecto a las mismas. Minutos antes de acceder a la Moncloa, Pérez Llorca publicó en sus redes sociales que le iba a entregar a Sánchez un documento con 100 medidas que reclamaban "cooperación y colaboración real y efectiva", rezaba aquel el mensaje en X.

Han pasado tres meses de aquel encuentro y lo único en lo que se ha visto cierto grado de "cooperación y colaboración" ha sido en la creación de la comisión mixta de la DANA que cuenta con la participación del Gobierno de España, la Generalidad Valenciana, Diputación de Valencia y los ayuntamientos de los municipios afectados. Las 99 medidas restantes, entre las que se encuentran la financiación autonómica, medidas para paliar la crisis de la vivienda o las obras necesarias para garantizar la seguridad hídrica, siguen pendientes.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres defendió que pese a la existente diferencia ideológica, el Gobierno de España iba a "tender la mano" a los valencianos, con respecto a la recuperación de Valencia. Casi 17 meses después, no se puede garantizar que no ocurra lo que pasó el 29 de octubre de 2024. Con motivo del Día Internacional del Agua, celebrado ayer, el Consell de Pérez Llorca y el mismo presidente han reclamado al Gobierno lo que los valencianos merecen desde hace años.

Declaración Institucional de la Generalidad

Tras el pleno del Consell, el portavoz y consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, exigió al Gobierno de España la ejecución "sin demora" de las obras hidráulicas comprometidas y pendientes en la Comunidad Valenciana, así como la "defensa" de las infraestructuras estratégicas para garantizar la seguridad hídrica ya que es "un deber moral con nuestras familias".

En este sentido, Barrachina defendía la gestión de la Generalidad Valenciana que "sí actúa, sí invierte y sí lidera dentro de sus competencias" frente a los retrasos del Gobierno central.

"Más legitimados que nadie"

Con motivo de la efeméride del Día Mundial del Agua, Juanfran Pérez Llorca aseguró que la Generalidad Valenciana esta más "legitimada" que nadie para exigir trasvases y obras hidráulicas. "Casi la mitad del agua que se recicla en España se recicla en la Comunidad Valenciana", apuntó el presidente.

La Comunitat Valenciana lidera en España la reutilización del agua, con un modelo que protege el presente y asegura el futuro. Es esencial seguir reivindicando el agua que nuestra tierra merece, con gestión eficiente, inversión, y compromiso de todos.

💧🌎 DÍA MUNDIAL DEL AGUA. pic.twitter.com/rMgWuxNGSs — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 22, 2026

En esta línea, la declaración institucional recoge la exigencia de ejecutar sin demora las obras hidráulicas comprometidas, garantizar la financiación de actuaciones frente a avenidas, la modernización de presas, así como preservar la estabilidad de infraestructuras estratégicas.