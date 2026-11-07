Valencia enloquece con Ayuso al grito de "¡presidenta!"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este sábado en un acto de precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la Comunidad Valenciana junto al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de la capital y cabeza de lista al Congreso, María José Catalá. Previamente, ha acudido al Mercado del Cabanyal, donde una trabajadora se ha declarado "muy fan" de ella.

La trabajadora del mercado le ha dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "tiene unos huevos, la tía" y ha pedido que le hagan "un monumento" además de bromear con que deje Madrid por Valencia. Después, ha acudido a un encuentro con simpatizantes del PP en el Mercado de Colón, donde, antes de entrar, la presidenta madrileña se ha dado un baño de masas en las calles de Valencia, donde, antes de subirse al coche, han coreado su nombre al grito de "¡presidenta!". Ayuso ha respondido con saludos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado en el acto del Mercado de Colón que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere ser "el presidente de una república de trileros y caraduras". Cree Ayuso que Sánchez tiene "miedo a cambiar Moncloa por Soto del Real" y ha defendido que este 29N ha llegado "el momento de reiniciar" España y sacar del Gobierno a los "okupas del poder".

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy combativa contra el Gobierno socialista y su gestión y ha señalado que, tras los accidentes mortales de la alta velocidad en este último año, "el miedo hoy en España es a coger un AVE". Piensa Ayuso que "cuatro años más en ese precipicio nos llevan a la destrucción como nación" y ha defendido que Alberto Núñez Feijóo es "imprescindible" y que el PP necesita "un jefe de equipo" al frente del Gobierno.