Tras la expulsión de Nicolás Redondo Terreros del PSOE y el goteo de críticas de socialistas alejados de la primera línea a las negociaciones de Pedro Sánchez para una amnistía, uno de los protagonistas de esa corriente, el ex presidente del Gobierno Felipe González, ha reivindicado su "libertad" para dar su opinión.

González ha recibido esta tarde, de manos del presidente andaluz, Juanma Moreno, el V Premio Iberoamericano 'Torre del Oro', promovido desde 2018 por la Fundación Cajasol y la Cámara de Comercio de Sevilla. En su discurso, con muchas alusiones a las relaciones de España con Iberoamérica, también ha recalcado la importancia de ser "controvertido".

Ante, entre otros, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Rodríguez de la Borbolla; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y el senador del PP y expresidente del PP andaluz Javier Arenas, González ha deslizado mensajes tales como que se consideraba un hombre "controvertido", y al respecto ha sentenciado que quien "no es controvertido es que traga con todo".

"Que nos libren de los no controvertidos, los que son capaces de quedar bien con todos a la vez", porque "algo tienen", ya que "controvertido hay que ser", ha manifestado también en el transcurso de su discurso.

Además, ha reconocido que protagoniza "pocas apariciones públicas", y que se considera "libre porque digo lo que pienso", y "responsable porque pienso lo que digo, y eso me obliga a callarme mucho más de lo que desearía, porque ahora la gente primero habla y después piensa en lo que ha dicho", ha comentado. "Yo me siento libre porque digo lo que pienso y lo digo con respeto. No lo que dicen que digo, sino lo que yo digo, que no es lo mismo", ha apostillado el que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996.

González: "Nunca se me ocurrió la expulsión"

Tras el discurso, ante los medios, González ha aludido directamente a la expulsión de Redondo Terreros. González ha señalado que su padre, el que fuera líder de UGT Nicolás Redondo, convocó una huelga general en 1988 y "nunca se le ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión" del PSOE.

"Era una cosa seria, no era una opinión", ha apostillado el expresidente del Gobierno socialista en alusión a los motivos de Ferraz para echar ahora a Redondo Terreros: una reciente entrevista en la que fue muy crítico con la posibilidad de una amnistía y que desde el PSOE se interpreta como un "menosprecio" a las siglas.