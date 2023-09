El PSOE expulsa a Nicolás Redondo Terreros

El ex dirigente del PSOE Nicolás Redondo Terreros, hijo del histórico sindicalista Nicolás Redondo, será expulsado del partido, según ha podido confirmar LD. La decisión se habría tomado este lunes y llega después de que Redondo, muy crítico con la deriva del partido en los últimos años, se sumara a las declaraciones de socialistas lejos de la primera línea contra la amnistía que Sánchez negocia con el separatismo. Redondo aún no habría recibido notificación alguna.

El partido justificaría la decisión por el "reiterado menosprecio" a las siglas del partido, según informa EFE. Unas palabras que aludirían a declaraciones como las que hizo hace algunos días afirmando que el PSOE ya no sería jamás su partido si aceptara "el chantaje" de Carles Puigdemont, en alusión a las condiciones para la investidura.

En una entrevista, Redondo se sumaba así a declaraciones de Felipe González, Ramón Jáuregui o Alfonso Guerra contra la posibilidad de una ley de amnistía y apelaba a la importancia de "mantener la dignidad" propia cuando llegan "momentos muy determinados" como el actual.

En su opinión, la "amnistía del 23" que está sobre la mesa "deconstruye totalmente el sistema del 78", frente a la Ley de Amnistía decretada en 1977, el cual fue un "abrazo nacional" que supuso "el punto de reconciliación de los del norte, de los del sur, de los del este, los que habían estado con Franco y los que habían estado en contra". "No será, se llame como se llame, una amnistía, sino un trasiego para mantener un gobierno", denunció.

Leguina, también expulsado, revela que votó a Feijóo el 23J

Hace menos de un año el PSOE también decidió expulsar a Joaquín Leguina. El motivo que esgrimió el partido en el caso del expresidente de la Comunidad de Madrid fue su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas de 2021.

Tanto a Leguina como a Redondo Terreros la Ejecutiva Federal del PSOE les abrió un expediente de expulsión por su apoyo en la campaña de esos comicios a la presidenta madrileña y candidata del PP.

Precisamente este mismo jueves, el expresidente de la Comunidad de Madrid reveló que en las elecciones general del 23 de julio votó a Alberto Núñez Feijóo y expresó su apoyo "moral" al acto de los populares contra una amnistía. "(Voté) a Feijóo porque a mí me han quitado la militancia, es decir, la obligación de votar al PSOE. He votado a quien me parecía mejor o menos malo", declaró en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Leguina explicó que no votó a Feijóo por considerarse de derechas, sino porque "por encima de ser de izquierdas o de derechas" está "a favor de la Constitución". "Y estoy convencido de que Feijóo y en general el PP está a favor de la Constitución", añadió el exdirigente socialista, que calificó al líder del PP como "una persona decente, tratable y normal".