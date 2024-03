Varias narcolanchas embisten a una patrullera de la Guardia Civil en Manilva para evitar la detención de una de ellas

Los clanes del narcotráfico en el área del Estrecho de Gibraltar continúan envalentonados. La última muestra de ello ha tenido lugar en las últimas horas en Manilva, una pequeña localidad de la provincia de Málaga que se encuentra a medio camino entre Algeciras y Marbella, y donde los narcos no tuvieron problemas a enfrentarse en el mar a una patrullera de la Guardia Civil para evitar la intercepción de una narcolancha.

Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche de este miércoles, cuando casi una decena de narcolanchas se posicionaron en las proximidades del puerto de Manilva para protegerse de la mala mar que estaba provocando la borrasca Nelson en toda Andalucía. Un hecho cada vez más habitual y que recordaba a los vivido el pasado mes de febrero en Barbate (Cádiz), donde fueron asesinados dos agentes de la Guardia Civil.

El alcalde de la localidad, Manuel Fernández (PP), se puso en contacto con la subdelegación del Gobierno en Málaga para pedir al subdelegado, Javier Salas, máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia, que adoptara las medidas adecuadas para expulsar del puerto a los narcotraficantes, debido a la alarma que estaba provocando entre los vecinos su presencia en el mismo.

Fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz han explicado a este periódico que finalmente la orden que se dio fue enviar a la zona una patrullera media del Servicio Marítimo (SEMAR) de la Guardia Civil destacada en la vecina Algeciras (Cádiz). Cuando la embarcación entró en el puerto, las narcolanchas se dispersaron e iniciaron la huida, pero una de ellas tuvo problemas mecánicos y su velocidad se vio muy ralentizada.

"Nuestra patrullera fue a por ella. Varios narcolanchas, para evitar que fuera detenida su compañera, embistieron reiteradamente contra la patrullera del SEMAR. No hay heridos, solo daños leves en la embarcación debido a los impactos. Suerte que los guardias civiles iban en este tipo de embarcación, mucho más pesada, y no en las de aluminio, porque si hubiera sido así ahora hablaríamos de daños mucho mayores", han explicado las mismas fuentes.

"La violencia del narco es diaria", apuntan desde la asociación de guardias civiles. "Si no vemos más casos como estos es porque no se da la ocasión debido a que o huyen o directamente no aparecemos al no tener medios disponibles. Ante estos ataques los guardias civiles no se pueden permitir poner sus vidas en peligro", añaden desde AUGC Cádiz.