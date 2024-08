El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inauguró este domingo en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande el curso político en la región con un discurso ante las bases del PP antes de la primera reunión del Consejo de Gobierno tras el descanso estival y el viaje a China que realizará durante los próximos días. Moreno, que inició su intervención felicitando al PP malagueño por el resultado "espectacular" en las últimas elecciones, aseguró que este curso "va ser complejo y duro en Andalucía y el conjunto de España".

"Va a ser un curso donde probablemente os vamos a pedir a los miembros del PP que echéis el resto", dijo a sus bases el líder del PP-A que aprovechó para pedir "que nos echéis una mano" a los militantes populares y "al conjunto de la sociedad que tome conciencia de las cosas que están sucediendo en nuestro país". Hablando de España como "la casa de todos" hizo un paralelismo con problemas domésticos. Moreno apuntó: "Cuando a uno le suceden cosas en su casa no puede mirar para otro lado. Cuando en su casa hay un problema de convivencia lo que tiene que hacer es resolver ese problema. Cuando se reparten las cosas de manera claramente desigual uno tiene que tomar conciencia. Cuando se toman decisiones en su casa que van a hipotecar el futuro de la familia uno tiene que tomar conciencia. Pues la casa de todos es nuestro país y por tanto esto ya no va de lo que pasa en Madrid, esto está pasando aquí. Le está afectando a sus futuras generaciones".

Juanma Moreno dijo que "se están tomando decisiones que hipotecan de manera clara y contundente el futuro de todos los españoles y de manera particular y singular el futuro de todos y cada uno de los andaluces y frente a eso hay que tomar conciencia colectiva para defendernos, para evitar ese ataque y evitar esa situación". El líder del PP-A también aseguró que "es verdad que estamos viviendo años que son especialmente difíciles y viendo cosas que jamás habíamos pensado que íbamos a ver en la política empezando por un presidente que ni siquiera era diputado, que gana una moción de censura y se convierte en presidente del Gobierno de España con el apoyo de todos los partidos independentistas y prometiendo cosas que eran imposibles de cumplir y que pensábamos todos que no se podían cumplir".

"Han pasado los años y ya van camino de seis. Seis años de sanchismo, y lo digo bien, sanchismo, porque creo todavía, e igual el tiempo me quita la razón, que el socialismo es distinto al sanchismo. El tiempo lo dirá y sus dirigentes tendrán una responsabilidad en lo que suceda en ese proyecto político", apuntó Juanma Moreno asegurando que España ha vivido este tiempo "cosas que parecían de película". "Cuando nos hablaban de esa amnistía generalizada no nos los podíamos creer y eso ya es una realidad y gozan de libertad y sin cargos todos esos delincuentes que fueron contra la convivencia. ¿Por qué esos políticos independentistas catalanes pueden tener el derecho a delinquir y salirle gratis y a usted no le va a salir gratis?", dijo Moreno.

Exigencias del "guión independentista"

Juanma Moreno dijo sobre el Gobierno de Pedro Sánchez que "desprecia el marco constitucional de manera permanente" y habló de algunas de las "exigencias del guión independentista" para mantener al PSOE y a Sumar en el poder como el uso de pinganillos para "entendernos en las Cortes" o el "gasto desmedido" que han llevado a que "hoy, a finales de agosto, ya hemos superado todo el déficit previsto que tenía el Gobierno para este año y caminamos hacia los 400.000 millones de deuda".

También enumeró exigencias de otros independentistas que apoyan a Sánchez en el Congreso como Bildu. Recordó que el partido del etarra Analdo Otegi "gobierna Pamplona" y que "asesinos de la banda terrorista que cumplían sus penas en cárceles fuera del País Vasco están allí y a otros se les aplican privilegios". Además, remarcó el "ridículo internacional" que ha vivido España con el "espectáculo" de la huída del "prófugo de la Justicia" Carles Puigdemont. "500 policías curiosamente no son capaces de detenerlo ante la atenta mirada del señor Sánchez y del ministro del Interior que dicen que no era su responsabilidad ni su competencia", añadió.

Para el presidente de la Junta de Andalucía "las últimas exigencias del guión independentista" pasan por "la vuelta de tuerca que le da el independentismo a nuestro país" y que es "que haya un cupo catalán". "El cupo es que Cataluña tiene independencia fiscal, recauda todos los impuestos, le da al Estado una parte y el resto se lo quedan ellos de manera que rompen la igualdad y el principio de solidaridad", explicó Moreno que dijo que desde el Gobierno andaluz "nosotros no vamos a admitir eso, no podemos".

"Es la enésima mentira que nos cuentan. La ministra andaluza, la señora Montero, que dijo justamente lo contrario cuando era consejera de Hacienda", recordó Juanma Moreno. El líder del PP-A destacó que es "una mentira más, una falsedad más y una traición más a nuestra tierra" porque "ella ha dicho que no es un cupo y ha salido el señor Borrell, que no es del PP, diciendo que es un cupo y que es lo que han pacto. En sus propias filas están diciendo que están mintiendo una vez más a todos".

Batalla para Andalucía y para España

El presidente de la Junta de Andalucía dijo que desde su partido "hemos planteado siempre un Gobierno de gestión y vamos a seguir haciéndolo, pero cuando la gestión queda comprometida y cuando estamos escuchando a Montero y a Sánchez negar una financiación adecuada a Andalucía y cuando se hace un nuevo cupo a Cataluña ¿vamos a estar callados?". "Esto es un problema colectivo de 8 millones de andaluces que no pueden callarse, mirar a otro lado y abandonar a su suerte su propio territorio y el conjunto de España. No podemos", añadió Moreno.

En este sentido, Juanma Moreno apunto que "además hay algo fundamental. Estamos defendiendo Andalucía y en la defensa de Andalucía va la defensa de toda España. Nosotros tenemos por historia, por compromiso, por población y por ser la tercera economía de España el peso suficiente para dar la batalla frente a esta desigualdad que también van a sufrir en otras CCAA". "Es una batalla que hacemos desde Andalucía para Andalucía y para España y lo que pido a los andaluces en este comienzo de curso es que tenemos que reaccionar y tomar conciencia de los problemas de nuestra casa. Reclamo conciencia cívica, cohesión social, compromiso colectivo en beneficio de esta tierra y de España", dijo.

El PSOE "ha decidido traicionar a Andalucía"

Una de las cuestiones en las que el presidente Andaluz incidió fue en hacer "un llamamiento" a los socialistas porque se niega "a pensar que no haya nadie en el PSOE y en el Gobierno sabiendo como saben que se están haciendo las cosas mal, sabiendo como saben que están hipotecando el futuro de todos por un mes más o un año más de Sánchez en el poder; me niego a pensar que no haya una sola persona con la suficiente valentía y gallardía para defender por encima del sanchismo los intereses de su propio partido y los de Andalucía y de España. Me niego a creerlo".

"Serán precisamente los socialistas y, especialmente en Andalucía, los que tendrán que dar respuesta a la historia. Todos esos socialistas que están ahora callados, subordinados y sumisos a lo que dice Sánchez en contra de principios fundamentales de su partido como la solidaridad y la igualdad", argumentó el presidente del PP-A que sacó pecho diciendo que "somos el único partido que defiende hoy la solidaridad y la igualdad entre españoles por eso tenemos un curso complicado".

Juanma Moreno insistió en que "hay un partido que ha decidido traicionar a Andalucía, el PSOE, y nosotros no lo vamos a hacer". "No vamos a aceptar que con el cupo catalán Sánchez nos robe el futuro a los andaluces para entregarle nuestro futuro a los independentistas catalanes", dijo el presidente andaluz que aseguró: "No lo vamos a permitir". "Eso significa que vamos a combatir con las armas que tenemos. Vamos a combatir desde la institución que representamos legítimamente gracias a los andaluces; vamos a combatir desde la acción política de nuestro partido y vamos a combatir desde la pedagogía y desde la información. Trabajar todos para contarles a todos los ciudadanos lo que está pasando", afirmó.

El líder del PP-A animó a los militantes y simpatizantes de su partido a que "cuanto antes" se pongan "en marcha" para frenar "este atropello a Andalucía y a España". Dijo que su partido está gobernando para "cambiar la historia" y que van a "evitar que España caiga en ese precipicio al que se va a asomando pasito a pasito" desde "la amnistía" a "la independencia fiscal" cosas que los socialistas dijeron que no harían. También han dicho que "un referéndum no se va a hacer y estoy convencido que con Sánchez se terminará haciendo", finalizó Moreno.