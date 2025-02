El alcalde de Sevilla teme "que la deriva de Abascal pueda crear problemas en muchos ayuntamientos"

En el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde la Real Fábrica de Artillería de Sevilla ha intervenido el alcalde de la capital andaluza, el popular José Luis Sanz, que ha mostrado su temor por cómo podría afectar el acercamiento del líder de Vox, Santiago Abascal, a Donald Trump y Vladimir Putin. Sanz, que gobierna gracias al apoyo de Vox en el consistorio hispalense, consiguió sacar adelante hace poco más de un mes los presupuestos de la ciudad para 2025 tras una larga negociación.

José Luis Sanz ha contado que "es poco comprensible" y que no termina de "entender esta alineación con Trump y con Putin" y cómo la formación de Santiago Abascal pretende "que su propio electorado lo entienda". "¿Cómo van a explicar el tema de los aranceles que seguramente van a tener los productos españoles, los productos andaluces, fundamentalmente?", se ha preguntado.

"Podría ser que ahora intentaran marear un poco la perdiz o hacer cortinas de humo pagándola con el PP poniéndoles las cosas más difíciles allá en los ayuntamientos donde gobiernan o las CCAA donde han aprobado los presupuestos", ha destacado el alcalde de Sevilla. Sanz ha dicho que espera "que ahí haya alguna cabeza buena y que se dediquen a lo que se tienen que dedicar que es a mejorar los muchos problemas que tenemos en este país y a intentar que este señor que tenemos de presidente del Gobierno convoque cuanto antes y haya un gobierno en el futuro que pueda ser del PP y Vox, por supuesto".

El "temor" de Sanz

José Luis Sanz ha comentado como llegó a un acuerdo con Vox tras largas negociaciones para aprobar los presupuestos de la capital de Andalucía. El alcalde de Sevilla ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad" a Vox como hizo para "conseguir este acuerdo presupuestario que nos ha permitido tener un presupuesto para 2025". "Apelé que se pusieran por delante los intereses de la ciudad de Sevilla a los de cada fuerza política, ha apuntado.

El alcalde de Sevilla ha dicho en que "aquí hemos firmado un acuerdo presupuestario que se aleja de lo ideológico, que se centra la gestión y en solucionar los muchos problemas que tiene esta ciudad y recuperar el espacio perdido en los últimos años y que lo hubiera firmado cualquier sevillano". Sin embargo, Sanz ha apuntado que tiene "el temor que esta deriva, de Abascal concretamente, pueda crear problemas en muchos ayuntamientos y CCAA; también en el de Sevilla". "Insisto, apelo a la responsabilidad y creo que o quiero pensar que van a seguir como hasta ahora anteponiendo los intereses de Sevilla a sus intereses particulares".

En Andalucía "conocemos muy bien" a María Jesús Montero

El alcalde de Sevilla ha contado que desde su administración hay "poca relación" no sólo con María Jesús Montero, flamante lideresa del PSOE-A, sino con el resto de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. José Luis Sanz ha indicado que "uno de los problemas que tenemos los ayuntamientos de capitales es la falta de interlocución con el Gobierno".

En este sentido, ha dicho que "uno quiere hablar con el ministro del Interior para reclamarle los policías nacionales que faltan en Sevilla y la Guardia Civil que falta en el área metropolitana cuando estamos viendo como entran las narcolanchas hasta el propio estadio de la Cartuja y no hay con quien hablar. No hay ministro del Interior o de Infraestructuras al que reclamar las infraestructuras y no hay una ministra de Hacienda".

"Afortunadamente a la señora Montero en Sevilla la conocemos muy bien", ha destacado José Luis Sanz. El alcalde de la capital andaluza ha dicho que en la región "sabemos que es la consejera que estuvo sentada en los Consejos de Gobierno por donde volaban las ayudas de los ERE; sabemos que es la consejera de Salud que recepcionó el Hospital Militar para cerrarlo al poco tiempo; sabemos que lleva siendo diputada nacional desde el año 2019 y que nunca ha hablado de Sevilla, que es su circunscripción, en el Congreso y sabemos que es esa ministra de Hacienda y esa vicepresidenta que, frente a los 6.300 millones de euros que han ido en estos años al sistema ferroviario catalán, aquí en Sevilla todavía estamos esperando que cierren ese anillo de cercanías o esa conexión ferroviaria que tanto necesita esta ciudad Santa Justa-Aeropuerto".

El alcalde de Sevilla ha dicho que el PSOE es "como el Perro del Hortelano" y que "manda aquí una candidata achicharrada que en Sevilla la conocemos muy bien" y que "da a una prueba y evidencia de cómo está en este momento el PSOE y cuál es la cantera, que es ninguna". Para Sanz esto "explica muy bien" la "forma de ser del presidente que en este momento tiene este país". Pedro Sánchez "es un señor al que le importa todo un un auténtico pimiento y está única y exclusivamente centrado en su agónica supervivencia y les importamos todos, los sevillanos también, absolutamente nada".

Sobre un posible adelanto electoral José Luis Sanz no cree que el presidente del Gobierno lo váyanos ha hacer y ha insistido en que al líder socialista "le da igual todo" ni "que haya presupuestos, ni gobernar, ni gestionar los problemas que tiene este país". "¿Para qué va a convocar? ¿Para perder las elecciones? Yo no lo veo", ha señalado.

Más viviendas para dejar de perder población

El alcalde de Sevilla ha dicho que "a esta ciudad le quedan muchas cosas que hacer" y que con la participación de su alcaldía se ha recuperado "este espacio único que es la Real Fábrica de Artillería". "Espacios como este que están llamados a ser uno de los grandes contenedores culturales de la ciudad de Sevilla", ha destacado. Además de los proyectos de recuperación de espacios como la casa de Cernuda el Ayuntamiento está centrado en la "vivienda".

Sobre esta cuestión ha contado que "estamos haciendo ahora mismo una apuesta muy importantes por la construcción de viviendas". José Luis Sanz ha destacado que Sevilla "ha tenido una parálisis urbanística en los últimos años que ha provocado que perdiéramos habitantes todos los años y no superáramos nunca los 700.000 habitantes".

"Sevilla ha ido perdiendo población por falta de vivienda en la ciudad y el sevillano ha encontrado mejor calidad de vida en muchos municipios de nuestra área metropolitana que en los barrios de Sevilla", ha dicho el que fue durante muchos años alcalde de Tomares, uno de esos municipios que rodean la capital de Andalucía.

José Luis Sanz ha apuntado que "eso es lo que hay que solucionar". El alcalde sevillano ha contado que "estamos desbloqueando muchos desarrollos urbanísticos que había paralizados en la ciudad de Sevilla y agilizar trámites urbanísticos, burocráticos y administrativos". "En este momento de aquí al año 2027 hay en cartera 15.000 viviendas de las que 10.500 son libres y otras 4.500 protegidas. El PSOE en los 8 últimos años que estuvo gobernando construyo 83 viviendas protegidas, nosotros en estos momentos tenemos con obras adjudicadas 1.377 viviendas protegidas. Sólo Madrid supera a Sevilla en construcción de vivienda protegida", ha explicado.

Sevilla, ¿peligro de barcelonización?

El alcalde de Sevilla ha lamentado que la Junta de Andalucía tenga "pocas competencias en materia de seguridad ciudadana", y ha reconocido que en la ciudad "tenemos algún barrio con un problema importante de droga": "La Policía Nacional ha hecho alguna operación importante. Desgraciadamente, son pocas, y se lo hemos pedido al delegado del Gobierno". Para combatir esta situación, demolerán muchos de los "edificios que están vacíos, que son plantaciones de marihuana", y crearán zonas verdes y espacios abiertos para evitar que estas zonas se conviertan en "guetos".

¿Existe el peligro de barcelonización? Respuesta: "La Policía entra en todos los lados, pero hay que poner medidas para que no lleguemos a la situación de Barcelona. Hay que incrementar el número de policías nacionales, que estamos hartos de recriminárselo al ministro del Interior". José Luis Sanz ha denunciado que "los ayuntamientos de las capitales somos los grandes infrafinanciados" y ha recordado que "quien realmente presta el servicio al ciudadano, la administración más cercana, es el ayuntamiento". "Me consta que la FEMP está valorando cómo los alcaldes podemos llevar algún tipo de actuaciones", ha añadido.

Finalmente, el regidor de la capital andaluza ha apuntado que a Sevilla le ha faltado "estabilidad": "Hay otras capitales que han tenido estabilidad y han sido capaces de construir proyectos de ciudad importantes. En Sevilla, hemos cambiado, si no cada cuatro años, cada ocho en la alcaldía, y eso creo que no es bueno. Quiero tener tiempo por delante para llevar a cabo un proyecto. Ahora, con año y medio, estoy en la gestión del día a día".