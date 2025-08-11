Otro virulento incendio en Tarifa: evacuan a 2.000 personas de playas y hoteles y se pide confinamiento

La alarma ha saltado a las 14:20 horas de este lunes en el paraje de la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz). Un virulento incendio ha obligado a la evacuación preventiva de más de 2.000 personas que se encontraban en la playa y en hoteles y urbanizaciones de lujo como la de Atlanterra y la Montaña de Los Alemanes.

🔴#ULTIMAHORA | Grave incendio en Tarifa amenaza varias viviendas en Zahara de los Atunes pic.twitter.com/HhRWgk65es — Libertad Digital (@libertaddigital) August 11, 2025

El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha pedido a la población no desalojada que permanezca confinada en sus casas con las ventanas cerradas, ya que "el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar". Sanz ha explicado que la evacuación de vehículos se está realizando "con mucha complejidad", al haber una única vía de salida, pero priorizando siempre la seguridad de las personas.

Tremendas escenas en Atlanterra (Tarifa). Se va a llevar muchas viviendas desgraciadamente. pic.twitter.com/XptTIJfzwU — Antonio Cádiz (@AparicioCadiz) August 11, 2025

La lucha contra las llamas se centra en estos momentos en dos frentes. Por un lado, se han concentrado medios aéreos y terrestres en el flanco izquierdo para proteger la zona de Atlanterra. Sin embargo, el principal enemigo es el fuerte viento de levante, que "duplica el previsto por los modelos", lo que ha convertido el incendio en un fuego "mucho más rápido y agresivo" con focos secundarios que saltan a más de 500 metros de distancia.

Atlanterra (Tarifa) ardiendo debido a un fuego generado en la zona de la Cueva del Moro y que ha avanzado a una velocidad de vértigo debido al fuerte viento. El segundo en solo unos días y de nuevo negocios y viviendas en riesgo grave de arder. Mucho turista saliendo a pie… pic.twitter.com/ZaGtCkNt7Y — Antonio Cádiz (@AparicioCadiz) August 11, 2025

La situación, según el primer teniente de alcalde de Tarifa, Jorge Benítez, "no está controlada ni mucho menos". El colapso de la única carretera que conecta la zona con Zahara de los Atunes ha provocado que muchos de los evacuados hayan tenido que abandonar el lugar a pie, en medio de escenas de gran nerviosismo y preocupación por el denso humo y la cercanía de las llamas.

El municipio gaditano revive así la pesadilla de hace apenas seis días, cuando otro fuego calcinó 283 hectáreas y obligó a desalojar a 1.500 personas. El operativo del Infoca para este nuevo incendio es masivo, con 14 medios aéreos y un amplio despliegue en tierra que incluye a bomberos, brigadas de refuerzo, agentes de medio ambiente y unidades de mando para intentar doblegar el avance del que ya es el segundo gran incendio en una semana.