Se confirman los peores presagios en Montilla Moriles: será la vendimia "más corta y con más pérdidas de la historia"

Hace más de tres meses que los agricultores alertaron de la presencia de una enfermedad vitivinícola que podía hacer perder parte de la vendimia en Andalucía afectando a la que se esperaba que fuese la mejor cosecha de los últimos tiempos. Fue a principios de junio cuando los agricultores desvelaban a Libertad Digital que temían perder hasta el 60% de los más de 40 millones de kilogramos de uva que esperaban obtener de la vendimia, aunque pedían prudencia hasta tener datos concisos.

En los últmos días, los viticultores han confirmado los peores presagios de la vendimia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla Moriles, una de las más afectadas por el Mildiu, un hongo que aparece por la humedad después de las primaveras lluviosas y que acaba secando el fruto de la vid. Estos ya tienen la certeza de que el hongo ha echado a perder más del 50% de la cosecha, elevando notablemente los precios de la uva y, por consiguiente, los del vino que se elabore con ella.

En este contexto, desde la gestión de la Finca La Cañada aseguran a LD que esta será la vendimia "más corta de la historia" al no superar en sus viñedos más de dos semanas y estimando que toda la uva de Montilla Moriles —cuya variedad principal es la Pedro Ximénez— estará recogida antes de la segunda semana de septiembre a causa de la "poca uva" que hay. "Mi generación no ha conocido un problema de esta envergadura", asevera un viticultor con más de 25 años de experiencia en la vid.

Estas mismas fuentes han ratificado a este diario que hay parcelas que han sido atacadas por el hongo hasta tal punto que han perdido toda la recolección. "Hay parcelas que van a ser como si no existieran, como si no hubiera vid en ellas", explican los viticultores, que recuerdan que en la zona existen numerosos minifundios cuya producción se ha podido perder al 100% y no van a generar ningún tipo de ingresos.

20 millones de euros en pérdidas

En este contexto, el presidente sectorial de la viña de Asaja Córdoba, Juan Centella, ha mostrado su preocupación por los pequeños agricultores en declaraciones a LD. En estas, ha afirmado que todos los viticultores han perdido, al menos, un 30% de la cosecha y que el total de la uva perdida alcanza el 60%, un porcentaje que significa una cifra superior a la de los 20 millones de kilos de uva.

Centella ha explicado que las previsiones de Asaja Córdoba de hace un mes ya presagiaban una escasa recogida de la vid de 20 millones de kilos; sin embargo esta ha empeorado hasta el punto que ahora Centella duda que se lleguen a los 15 millones en toda la DOP Montilla Moriles. Esta escasez del producto ha conllevado un aumento del precio de la uva cercano al 30% —mientras que el pasado año la uva se cotizaba a 0,72 el kilogramo, esta vendimia ya ha alcanzado el euro por kilo—.

Todo ello, junto al aumento de los costes de producción debido al uso de productos fitosanitarios erradicares —que son mucho más costosos que los preventivos— llevará a la región a unas pérdidas estimadas de 20 millones de euros, según Centella. Al menos, destacan los viticultores, la calidad del mosto procedente de la vid que ha conseguido evitar al hongo "es excelente", por lo que la calidad del vino será un argumento a favor de las bodegas cuando se vean obligadas a aumentar los precios de los caldos montillanos.

Bodegas contra el Mildiu

Las bodegas son las más perjudicadas por el problema después de los viticultores; ya que estas tendrán que volver a subir el precio del vino en un mercado cada vez más competitivo pudiendo perder clientes en favor de otras regiones con menores costes de producción. Estas son conscientes de la problemática y de la necesidad de que los viticultores obtengan fuertes ganancias tras las malas cosechas de los últimos años.

Por ello, desde Bodegas Pérez Barquero, han fomentado que el Consejo Regulador de la DOP llegue a un acuerdo de colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) para buscar y financiar nuevos productos fitosanitarios que ayuden en la prevención y erradicación del Mildiu. Con ello, se pretende conseguir una cosecha fructífera en 2026 que palie las inminentes pérdidas de la actual campaña.

Reclaman ayudas "urgentes"

En este marco, los alcaldes de los municipios englobados en la Mancomunidad de Montilla Moriles han reclamado "ayudas urgentes" a instancias superiores alegando que las pérdidas de esta vendimia pueden alcanzar "niveles históricos". Así, los primeros ediles de Montilla, Monturque, Moriles, Montalbán, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez y Santaella han apuntado directamente a Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y Ministerio de Agricultura; que hasta el momento no han anunciado medidas concretas contra el Mildiu.

Silencio de las administraciones

En concreto, ninguna de las administraciones públicas ha hecho oficial algún tipo de ayudas o han respondido a las demandas de la Mancomunidad Montilla Moriles; si bien es cierto que el director-gerente de la Cooperativa La Unión, Francisco Fernández, reconocía haber atendido contactos por parte de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno con el objetivo de realizar un seguimiento de la problemática y cuantificar las pérdidas causadas por el hongo a principios del mes de junio.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura no ha hecho referencia a esta cuestión y la Diputación de Córdoba ha guardado silencio cuando este diario se ha puesto en contacto con el área de Agricultura dirigida por el popular Andrés Lorite para conocer en qué término se encontraban la decisión y adjudicación de las ayudas pertinentes.

Un silencio que contrasta con el anuncio por parte de los grupos que conforman la diputación de Huelva, que han anunciado estar llevando a cabo la negociación previa a la concesión de ayudas. También la Diputación de Álava ha concretado un incremento de la dotación de las ayudas de seguros agrarios en un 40% hasta alcanzar los 400.000 euros.