Dos detenidos por matar a dos personas y herir de gravedad a otra en un bar del municipio sevillano de Carmona

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta implicación en el tiroteo registrado en la tarde de este sábado en un bar de la urbanización Los Nietos de Carmona (Sevilla) en el cual fallecieron dos personas y una tercera resultó herida de gravedad.

Los detenidos, de 39 y 27 años, se encuentran en la Comandancia de Sevilla y se les investiga como presuntos responsables de dos delitos de homicidios dolosos y uno en tentativa, ha informado este domingo la Guardia Civil. La Policía Judicial logró identificar a los presuntos responsables, los cuales habían huido a Sevilla capital, iniciando un dispositivo coordinado para su localización y detención.

Las pesquisas realizadas les llevaron hasta un barrio de Sevilla capital donde se ocultaba uno de los implicados, de 39 años, el cual al percatarse de la presencia policial intentó huir por la ventana del domicilio donde se ocultaba, utilizando para ello unas sábanas. Su huida fue frustrada por la Guardia Civil al ser interceptado, procediendo a su detención; una hora más tarde fue detenido el segundo implicado, de 27 años.

Los investigadores continúan con la recopilación de pruebas, se han practicado varias entradas y registros domiciliarios y se mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Los detenidos, una vez finalizadas las diligencias, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Carmona.

Los hechos se produjeron en la tarde de ayer, cuando la Central de Guardia Civil 062 recibió una llamada alertando de un posible tiroteo en la zona. Hasta el lugar se desplazaron distintas patrullas de Seguridad Ciudadana que, al llegar al lugar, hallaron a dos personas fallecidas y un herido grave por arma de fuego.

En el exterior del establecimiento se encontraba un hombre sin vida, mientras que en el interior de la barra se hallaba otra persona fallecida, siendo localizado el herido en una de las calles de acceso a la urbanización. Tras activar a los servicios sanitarios, el herido fue evacuado en helicóptero hasta un centro hospitalario debido a la gravedad que presentaban sus lesiones.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla inició las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar y detener a los presuntos responsables. Según las primeras pesquisas, dos individuos llegaron al establecimiento en un turismo, dirigiéndose de forma directa al propietario del bar, efectuando los disparos. Las investigaciones apuntan a que este hecho pudiera estar vinculado a enfrentamientos previos entre las diferentes partes implicadas.