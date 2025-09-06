Dos muertos y un herido en un tiroteo en un bar del municipio sevillano de Carmona

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida este sábado por la tarde en un tiroteo registrado en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona (Sevilla).

Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos por un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.

Los testigos indicaban que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como consecuencia de los hechos, dos o tres personas estaban en el suelo. Desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE que como consecuencia del tiroteo dos personas han fallecido y al menos una ha resultado herida, sin que por el momento se conozcan sus identidades.

Según testimonios de los vecinos recogidos por EFE, fueron dos las personas que llegaron con escopetas al bar de José, ubicado en una urbanización en una zona rural entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla. Una de las personas que estaban en el bar se interpuso en su camino y recibió un disparo que ha acabado con su vida, mientras el otro muerto es el dueño del bar, según han señalado los vecinos.

Al parecer los presuntos autores de los disparos, que habrían huido hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización, donde tienen una casa, aunque al parecer vivían en el Polígono de San Pablo de la capital sevillana.