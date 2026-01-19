El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado este lunes el fallecimiento de cuatro miembros de una misma familia del municipio como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha elevado ya a 40 el número de víctimas mortales. Las personas fallecidas se encontraban entre los desaparecidos desde el momento del siniestro y su muerte ha sido confirmada tras horas de incertidumbre y búsqueda por parte de sus familiares.

Las víctimas son Pepe Zamorano, Cristina Álvarez, su hijo Pepe Zamorano y su sobrino Félix Zamorano, vecinos muy conocidos en la localidad costera, aunque residentes en Aljaraque. La familia regentaba un comercio de moda infantil de referencia en Punta Umbría y viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente.

En el mismo convoy también viajaba una niña de seis años, hija del matrimonio fallecido, que fue localizada con vida la misma noche del domingo y quedó bajo custodia de la Guardia Civil. La menor solo sufrió heridas leves y, tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza, ya se encuentra con sus abuelos en Córdoba, fuera de peligro.

Desde la noche del domingo, los familiares vivieron horas de angustia tras perder el contacto con los cuatro adultos, a pesar de saber que se encontraban en el tren siniestrado. Ante la falta de información, se desplazaron primero a la estación de Huelva y posteriormente a Córdoba para intentar conocer su paradero. Finalmente, en la tarde de este lunes, se ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia, una noticia que ha causado una profunda conmoción en el municipio.

Un minuto de silencio en Punta Umbría

Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado la declaración de tres días de luto oficial. El regidor ha explicado que había mantenido la esperanza hasta el último momento, pero que, una vez confirmada la tragedia, el Ayuntamiento ha adoptado esta medida como muestra de respeto y duelo. Durante estos días, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales.

El alcalde se ha desplazado hasta Córdoba para acompañar a los familiares y ha trasladado públicamente el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la Corporación municipal y de la ciudadanía de Punta Umbría. A pesar de la magnitud de la tragedia, el Ayuntamiento mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de la localidad de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida.

"Vivimos estos momentos con profunda consternación y dolor. No obstante, mantenemos la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida, y se continúa siguiendo de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda", ha señalado el alcalde.