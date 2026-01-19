El aplomo de un tripulante minutos después del accidente de Adamuz: "Iryo no sabe la joya que tiene"

La actuación de uno de los tripulantes del Iryo que descarriló este domingo en Adamuz se ha convertido en ejemplo de cómo actuar en casos de emergencia tras difundirse en redes varios vídeos grabados por los propios pasajeros.

El siniestro se produjo sobre las 19.45 horas, cuando los tres últimos vagones del tren Iryo 6189, que viajaba de Málaga a Madrid, descarrilaron a la altura de la estación de Adamuz. En ese momento, por la vía contraria circulaba el Alvia 2384 en dirección Huelva. El choque provocó que dos vagones del tren de Renfe cayeran por un terraplén de cuatro metros. En total, en el Iryo viajaban unas 300 personas y en el Alvia, alrededor de 200. Por ahora, hay al menos 39 muertos y 152 heridos.

Minutos después del impacto en el tren Iryo —donde la megafonía del tren dejó de funcionar—, uno de los tripulantes comenzó a recorrer los vagones para informar, calmar y dar instrucciones a los viajeros. "La situación está complicada, pero estamos ya detenidos. Estar dentro del tren es más seguro que estar fuera", explica el trabajador, según uno de los vídeos difundidos.

Tras esto, pide colaboración y especial atención a las personas más vulnerables: "Si hay adultos de tercera edad muy pendientes, niños muy pendientes, embarazadas y todo, pero estar todos unidos, juntitos".

El tripulante también da información de la situación en la parte trasera del convoy, donde se encontraban los vagones más afectados. Incluso en ese contexto de nerviosismo, aconseja a los pasajeros: "No gastéis la batería de los móviles porque si pasa algo y tenemos que caminar, la necesitamos".

En otro vagón, el mensaje es similar. El trabajador vuelve a pedir calma y recuerda que no se evacuará el tren hasta que sea seguro hacerlo, ya que se desconocía el estado de las vías. "Por favor, confíen en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto. Pero, si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga. Entonces, tenemos que colaborar todos", pide.

Uno de los pasajeros que grabó uno de los vídeos ha querido reconocer horas después en X la "profesionalidad" de los empleados del tren Iryo, especialmente de este tripulante. "Creo que en ese momento ya eran conscientes de la gravedad de todo, porque venían de los vagones afectados, y han dado instrucciones de una manera impecable y firme. Qué suerte haber coincidido con vosotros", ha escrito.

"Ejemplar la actuación de este tripulante del Iryo descarrilado: calma, temple, pedagogía, ánimo y directrices claras", ha apuntado otro usuario de X. "El que seleccionó a este empleado de Iryo, visto este vídeo no sabe la joya de empleado que tiene", añade otro. "Ese vídeo se tendría que poner en las formaciones de la tripulación. Bravísimo", aplaude otra.

Algunos usuarios incluso se dirigen directamente a Iryo para pedir un reconocimiento "enorme" para el tripulante. "Este tío es Dios. Vuestro empleado ha salvado vidas conteniendo el pánico de casi 300 personas", valora otra persona.