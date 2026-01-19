El accidente de dos trenes en Adamuz, en imágenes
Tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid invadieron la vía contraria por la que circulaba un Alvia en dirección Huelva, lo que provocó que sus dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros.
Imagen del tren Iryo 6189 con origen Málaga y destino Madrid tras descarrilar a la altura de Adamuz.
El accidente ferroviario se produjo este domingo a las 19:45 horas a la altura de Adamuz al descarrilar los tres últimos vagones del tren Iryo.
Agentes de la Guardia Civil y cuerpos de rescate ante los restos tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que ha chocado contra otro que circulaba por la vía contigua en sentido contrario a la altura de la localidad de Adamuz.
Imagen del Alvia 2384 que iba en dirección Huelva tras el accidente. En el momento del descarrilamiento del Iryo, circulaba por la vía contraria. Sus primeros vagones cayeron por un terraplén de cuatro metros a consecuencia del impacto.
Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz.
Captura de un vídeo en la que se ve a varios pasajeros en el interior de uno de los vagones del tren Iryo siniestrado en Adamuz.
Agentes de la Guardia Civil y sanitarios trasladan a una ambulancia a uno de los heridos.
Una persona herida es trasladada en ambulancia.
Traslado de uno de los heridos en el accidente a las urgencias del Hospital Reina Sofía en Córdoba.
Imagen del hospital provisional montado en Adamuz tras el descarrilamiento.
Imagen del polideportivo de Adamuz al que fueron trasladados los heridos leves del accidente este domingo.
Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz.
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, durante la visita al puesto de emergencias en Adamuz.
Llegada a la estación de tren de Huelva de familiares de viajeros de los trenes del accidente.
Viajeros afectados tras el descarrilamiento de Adamuz.
Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, este domingo.
Captura de pantalla de un vídeo remitido por la Guardia Civil del Alvia siniestrado.
La Guardia Civil busca evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y la investigación del accidente, este lunes.
Pantalla de información en el área de salidas, este lunes, en la estación de Atocha de Madrid. Treinta y nueve personas fallecidas y más de 20 heridas graves es el balance provisional del accidente.