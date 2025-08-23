Menú

Devastación, cenizas y montes arrasados: así queda el país tras los incendios

Las imágenes más impactantes de los incendios que están arrasando nuestro país.

Un peregrina camina al lado de un terreno quemado en Orense.

Una vecina de Castrocalbón (León), junto a una vivienda que ha sido destruida por los incendios.

El Circo del Picu Urriellu (Picos de Europa) en el momento de máximo riesgo de los incendios de Asturias.

Escaladores descendiendo del Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) tras recibir la alerta de Protección Civil de Asturias por riesgo de incendios forestales en Picos de Europa.

Imagen de un bombero de la Diputación de Alicante trabajando en un incendio de León.

Ruinas tras el incendio en San Vicente de Leira, Ourense. La provincia se mantiene en alerta por incendios forestales, con riesgo muy alto o extremo en gran parte del territorio, especialmente en el noroeste y zonas de montaña. Aunque algunas áreas presentan menor peligro, las autoridades recomiendan extremar precauciones ante cualquier actividad que pueda provocar fuego.

Un ave rapaz huye del fuego de Dagaña (Asturias). El último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondiente a la mañana de este sábado 23 de agosto indica la presencia de 5 Incendios forestales en el Principado. De ellos, tres están activos y dos estabilizados.

Tierras y plantas quemadas en la región de Extremadura.

Área boscosa calcinada por el incendio de la parroquia de A Cova (Lugo) que afecta a unas 50 hectáreas y está prácticamente bajo control.

Varias vacas rodean el árbol 'milagro' en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid. La explicación real no es "tan milagrosa": ese árbol es el único de la zona que proporciona sombra al ganado, y las vacas suelen refugiarse allí habitualmente. Al hacerlo, comen la vegetación y pisan el suelo, dejando la tierra desnuda de pasto. Esa limpieza natural del suelo actuó como un cortafuegos, impidiendo que las llamas alcanzaran el árbol y salvando tanto a las vacas como a la pequeña parcela verde en torno a él, mientras todo el entorno ardía.

Varios bomberos forestales tratan de apagar el fuego en Anllarinos del Sil, en León.

Un vecino de San Vicente de Leira, Ourense, revisa los daños tras el incendio.

Varios bomberos trabajando y tratando de apagar el fuego del incendio ocasionado en Anllarinos del Sil, Castilla y León.

Dos vecinas se abrazan tras el incendio en San Vicente de Leira (Orense).

Una mujer refresca el terreno para que no se reproduzca el fuego en A Gudiña, (Orense).

Colmenas quemadas por los incendios en Orense.

Un vecino de Castrocalbón (León) observa los restos carbonizados de una vivienda arrasada por el incendio.

