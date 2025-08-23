Devastación, cenizas y montes arrasados: así queda el país tras los incendios

10 / 17

Varias vacas rodean el árbol 'milagro' en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid. La explicación real no es "tan milagrosa": ese árbol es el único de la zona que proporciona sombra al ganado, y las vacas suelen refugiarse allí habitualmente. Al hacerlo, comen la vegetación y pisan el suelo, dejando la tierra desnuda de pasto. Esa limpieza natural del suelo actuó como un cortafuegos, impidiendo que las llamas alcanzaran el árbol y salvando tanto a las vacas como a la pequeña parcela verde en torno a él, mientras todo el entorno ardía.