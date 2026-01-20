Menú

Andalucía

Golpe policial a una trama en Jerez que saqueó 140.000 euros a la SEPE con falsos trabajadores

Las sociedades pantalla permitieron que 25 individuos percibieran prestaciones de desempleo y maternidad defraudando al sistema de Seguridad Social

José Luis Pascual
Las sociedades pantalla permitieron que 25 individuos percibieran prestaciones de desempleo y maternidad defraudando al sistema de Seguridad Social
Efectivos de la Policía Nacional en una operación desplegada en Sevilla, en foto de archivo. | Europapress

Según ha detallado la Policía, la investigación, desarrollada con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha permitido destapar un entramado de empresas sin actividad real que daban de alta a personas sin prestación laboral efectiva para que pudieran acceder de forma indebida a prestaciones, subsidios y otros beneficios del sistema público.

Los hechos se han centrado en la ciudad de Jerez de la Frontera, donde los agentes han constatado la inexistencia de actividad empresarial, así como la ocultación deliberada de ingresos, el impago reiterado de cuotas y el uso de altas fraudulentas para obtener prestaciones y causar un perjuicio a distintos organismos públicos.

Según la Policía Nacional, hasta 25 trabajadores ficticios han llegado a percibir prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal por un importe global de 140.218 euros, a los que se suman 5.825 euros cobrados por varias personas en concepto de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

