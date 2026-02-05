Buscan a una mujer en Málaga que cayó al río Turvilla al intentar rescatar a su perro

Los equipos de emergencia mantienen este jueves un amplio operativo de búsqueda para localizar a una mujer de unos 40 años que cayó al río Turvilla en el municipio malagueño de Sayalonga al intentar rescatar a su perro, que había caído al agua mientras paseaba por la zona norte de la localidad.

La búsqueda se activó en la tarde-noche del miércoles tras el aviso de una segunda mujer que acompañaba a la desaparecida en el momento del suceso y que dio la voz de alarma. Desde entonces, los trabajos se han centrado en un tramo de cinco kilómetros del río Turvilla, comprendido entre Sayalonga y el municipio vecino de Algarrobo, según ha informado la Guardia Civil.

Durante las primeras horas del operativo se logró localizar con vida al animal, pero no se obtuvo ningún indicio sobre el paradero de la mujer. Las labores se reanudaron a primera hora de este jueves con el refuerzo de medios aéreos y terrestres, ante la dificultad del terreno y el aumento del caudal del río.

Helicóptero y equipos especializados

A lo largo de la mañana se ha incorporado de nuevo un helicóptero de la Guardia Civil, que sobrevuela de forma continuada la ribera del río. En el interior de la aeronave viaja personal del equipo de montaña, preparado para descender en áreas de acceso complicado si fuera necesario. Así lo ha señalado Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil en Málaga.

Además del helicóptero, el dispositivo cuenta con drones de apoyo aéreo, que permiten inspeccionar zonas cubiertas de vegetación densa y tramos donde el cauce presenta mayor dificultad para el acceso por tierra. El rastreo se realiza tanto desde el aire como desde el propio cauce del río.

En el dispositivo trabajan alrededor de una treintena de personas, entre las que se encuentran efectivos del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, el equipo de montaña, personal aéreo, así como agentes de la Policía Local. También participan bomberos de la zona y voluntarios, que colaboran en las tareas de rastreo desde tierra.

El aumento del caudal complica las tareas

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los equipos de búsqueda es el importante aumento del caudal del río Turvilla, consecuencia directa de las intensas lluvias registradas en la zona por el paso de la borrasca Leonardo. Esta situación ha provocado corrientes más fuertes de lo habitual y ha arrastrado abundante vegetación.

La maleza acumulada en la ribera dificulta la visibilidad y ralentiza el avance de los efectivos, que deben revisar de forma minuciosa cada tramo del río. Estas condiciones han obligado a extremar las precauciones y a coordinar los movimientos entre los distintos grupos que participan en el operativo.