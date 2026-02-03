La borrasca Leonardo mantiene en alerta a Andalucía y a amplias zonas del sur y oeste del país por lluvias muy intensas y persistentes, con riesgo elevado de inundaciones. En algunos puntos se prevén acumulados excepcionales, además de fuertes rachas de viento y mal estado de la mar, sobre todo en la costa atlántica y áreas de sierra.
El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha anunciado que procederá al desalojo de las zonas inundables del municipio ante la alerta naranja por la borrasca Leonardo, que comenzará en la noche de este martes, siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía.
El Consistorio ha informado además de que ya se está habilitando el Pabellón Cubierto Ciudad de San Roque para acoger a las personas que tengan que ser desalojadas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado al "sentido común, la serenidad y mucha cabeza" y ha pedido "máxima prudencia a todos los andaluces, vivan donde vivan", en un mensaje difundido en la red social X.
Por favor, pedimos MÁXIMA PRUDENCIA a todos los andaluces, vivan donde vivan.
Mucho cuidado con los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables. Evitemos cualquier riesgo y que nadie cruce una balsa de agua.
Sentido común, serenidad y mucha cabeza. pic.twitter.com/jMlC0JHpHe— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 3, 2026
Moreno ha advertido especialmente del peligro en los cauces de ríos y arroyos, así como en las zonas inundables, y ha insistido en evitar cualquier riesgo. "Que nadie cruce una balsa de agua", ha sentenciado.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha comunicado que la alerta por el temporal atlántico se mantiene, al menos, hasta este sábado en gran parte de la península, debido a la borrasca Leonardo, de carácter "extenso".
⚠️ @proteccioncivil mantiene la alerta por temporal atlántico en gran parte de la Península al menos hasta el sábado.
📆 Mañana, 4 de febrero, será el día de mayor adversidad del episodio.
🗣️ ¡Sigue las recomendaciones! pic.twitter.com/lyagEoXdCu— Ministerio del Interior (@interiorgob) February 3, 2026
Según ha informado el organismo, la circulación asociada al temporal desplazará hacia el sur una masa de aire de origen tropical, lo que provocará precipitaciones con acumulados "especialmente anómalos para esta época del año", con especial impacto en Andalucía.
La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, ha llamado a la ciudadanía a extremar la precaución ante la situación "de máxima gravedad" que atraviesa el municipio, después de que la Aemet haya activado el aviso rojo por lluvias intensas en la ciudad y en la comarca de la Serranía para este miércoles.
En paralelo, el comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía ha elevado el nivel operativo de 1 a 2 debido a las precipitaciones persistentes. Asimismo, se ha ordenado el envío de un mensaje Es-Alert a la población de la zona, considerada una de las áreas con riesgo muy elevado en la comunidad.
La Diputación Provincial de Cádiz ha informado de que con motivo de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), relativos a la situación de alerta prevista para este miércoles 4 de febrero, suspende su actividad presencial no prioritaria, que pasará a ofrecerse de modo online, pero garantiza la atención presencial en servicios esenciales.
"Ante el peligro extraordinario" que representan los avisos rojo y naranja contemplados para este miércoles en la provincia, todos los centros de Diputación permanecerán cerrados, "salvo aquellos que realicen servicios esenciales de atención a la ciudadanía y hayan sido declarados prioritarios", según ha informado el Área de Función Pública en una circular notificada al personal de la Institución Provincial.
La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado hasta al menos el sábado el aviso especial por la borrasca de gran impacto ‘Leonardo’, que dejará un fuerte temporal atlántico en casi toda la Península, excepto el cuadrante nordeste.
03/02 11:54 AVISOS PASADO MAÑANA | Andalucía: vientos, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.— AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) February 3, 2026
Actualizaciones en https://t.co/Dfanf8vdfH pic.twitter.com/QFhbtBprwh
A partir del miércoles, Aemet advierte de precipitaciones intensas y muy persistentes en Andalucía, donde en zonas como Grazalema, la serranía de Ronda o el entorno del Estrecho podrían superarse los 200 a 250 litros por metro cuadrado en 24 horas, con riesgo de impacto hidrológico y deslizamientos de tierra.
La activación de la alerta naranja por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes, prevista este miércoles en toda la provincia de Granada a excepción de en las comarcas del norte, está llevando a los ayuntamientos a activar sus planes de emergencias locales. Para ello, están emitiendo bandos y llamamientos en redes sociales para que los vecinos extremen las precauciones.
Este pasado lunes a última hora, la Diputación de Granada recomendaba a los alcaldes de la provincia evaluar la activación de sus respectivos planes de emergencias locales, con el objetivo de "prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la población" ante las previsiones meteorológicas de esta semana.
El Ayuntamiento de Cádiz, ante las inclemencias meteorológicas previstas para las próximas horas, ha activado el Plan de Emergencia Local Fase 1. En este sentido, ha señalado que en estos últimos días se han celebrado una serie de reuniones de coordinación entre distintas delegaciones municipales para la adopción de medidas que garanticen la seguridad de la ciudadanía como consecuencia del temporal.
En una nota, el ayuntamiento ha recordado que según la Agencia Española de Meteorología (Aemet) a partir de las 21 horas de la noche de este martes la ciudad estará en aviso naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros y en aviso amarillo por lluvias. Por ello, por precaución y seguridad, el Ayuntamiento de la ciudad ha tomado una serie de medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Ronda (Málaga) desaloja de forma preventiva a los vecinos de viviendas de varias zonas rurales, tales como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz ante el riesgo de inundaciones tras decretarse el aviso rojo por lluvias para este miércoles.
Así lo ha señalado el Consistorio en una publicación en su perfil oficial en redes sociales, consultada por Europa Press, en la que señala que las fuertes lluvias afectarán a los inmuebles situados en áreas inundables cercanas a las riberas de los ríos.
La nota también informativa del Ayuntamiento de Ronda también señala que se ofrecerá alojamiento a las personas afectadas que así lo necesiten.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana mantiene diez estaciones de aforo con aviso rojo mientras que trece presas se encuentran aliviando agua "de forma preventiva y controlada" con el objetivo de laminar las avenidas que puedan producirse en los próximos días ante la previsión de que las precipitaciones continúen.
Las estaciones en aviso rojo son Zújar en Guadamatilla, en el término municipal de El Viso; la del río Guadálmez en la localidad de mismo nombre; la de Guadámez en Golondón, en Guareña; la del río Búrdalo en Santa Amalia; la de río Lácara en La Garrovilla; río Alcazaba en Montijo; arroyo Lorianilla en Pueblonuevo del Guadiana; rivera de Los Limonetes en Talavera la Real; el río Zapatón en Villar del Rey; y el río Gévora en Valdebótoa.
El alcalde de Jimena de la Frontera (Cádiz), Fran Gómez, ha pedido este martes a los vecinos que viven en zonas inundables por la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro que "se preparen" o bien desalojen preventivamente sus viviendas ante la alerta roja por lluvias que ha establecido la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles 4 de febrero, con una precipitación acumulada en 12 horas de 140 litros y pudiéndose alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas.
En un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento, el alcalde ha pedido que se extremen las precauciones en la localidad, que ha activado por primera vez el centro de coordinación para emergencias locales establecido en el plan de emergencia de este municipio, que sigue vigente en su nivel 1.
El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha alertado de una posible crecida del río Guadiana a su paso por el municipio onubense debido a un desembalse extraordinario del sistema de presas Alqueva-Pedregao y al coincidir con la pleamar. Asimismo, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana ha activado el Plan de Emergencias.
Según ha indicado el Ayuntamiento ayamontino en sus perfiles de redes sociales, el alcalde, Alberto Fernández, ha informado que desde 112-Andalucía se ha recibido una nueva comunicación sobre un desembalse extraordinario del sistema de presas Alqueva-Pedregao que prevee una crecida de agua importante que podría percibirse en Ayamonte en torno a las 16:00 horas, coincidiendo con la pleamar.
En este sentido, el alcalde ha pedido calma, ya que "puede que no suceda", pero "hay que estar previstos por si sucede", por ello, se ha activado la situación de preemergencia motivada porque "la presa de Alqueva están aliviando en torno a 2.300 metros cúbicos por segundo".
Yegüerizos y ganaderos de Doñana, tanto de Almonte como de Hinojos(Huelva), retiraron el pasado fin de semana mil cabezas de ganado entre yeguas, vacas y ovejas para salvar a los animales de las inundaciones que las lluvias de los últimos temporales están causando en la zona de la Marisma Gallega, en el término de Hinojos.
Asimismo, según ha indicado a Europa Press el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, Diego Díaz, se prevé que el próximo jueves se evacuen otras 350 cabezas de ganado de la zona de Las Marismillas, en el término de Almonte, ya que se encuentra a "final de la cuenca" por lo que se prevé una alta probabilidad de inundación con las precipitaciones de esta semana.
Diego Díaz ha subrayado que, además, gran parte de esta cabaña está llevando a término sus embarazos y "empezando a partir" por lo que "hay que salvar tanto a las madres como a las crías" para, además, "preservar la raza marismeña".
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Almonte han destacado que estos animales "se protege en los momentos difíciles, cuando hay que estar sobre el terreno y actuar con responsabilidad". Y que "en esas circunstancias, Almonte siempre responde".
El fenómeno atmosférico que trae la borrasca Leonardo es una especie de río que suele transportar "más agua de lo normal" y se espera que descargue de manera abundante en Portugal, en el norte de Marruecos y en Andalucía a partir de la noche de este martes, desde las 21 horas, y la madrugada del miércoles, ha explicado Moreno.
Según la predicción de la AEMET, la entrada de la borrasca por la costa de Huelva podría dejar 120 litros por metro cuadrado en las primeras 12 horas, y prevé lluvias intensas a lo largo del miércoles y el jueves, mientras que el viernes habrá una tregua, pero que se reanudará el fin de semana y hasta el lunes.
Moreno, que ha asegurado que existe un "enjambre de borrascas que no nos van a dar tregua", ha explicado que entre los medios de "anticipación" que se adoptarán está "ya preparada" la Unidad Militar de Emergencias, especialmente para la contención de balsas mineras y afianzar las laderas y taludes además de los posibles rescates.
Juanma Moreno ha indicado que las lluvias de las últimas fechas han dejado los suelos "empapados" y actualmente hay 50 pantanos en Andalucía que están desembalsando, y la previsión de la AEMET es que este "río atmosférico" que se anuncia dejará lluvias "sin precedentes".
Habrá puntos de Andalucía en los que puede llover lo mismo que"prácticamente todo el año", según ha explicado el presidente de la Junta, quien ha avisado de que existe un "riesgo evidente" en las zonas inundables, y las zonas más expuestas son la comarca de Jerez, el Campo de Gibraltar, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol, Jaén capital y la zona de Los Puentes.
El presidente de la Junta de Andalusí, Juanma Moreno, ha manifestado que se analizará la situación de cara al jueves por si hubiera que mantener la suspensión de las clases.
"Prevención y anticipación, esas son las dos máximas clave con las que hay que manejarse ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo o la que vamos a vivir en los próximos días", ha indicado el presidente, que ha hecho "un llamamiento a la prudencia de todos los andaluces, vivan donde vivan, porque aunque no estén en alerta roja, esa situación podría cambiar de manera súbita y pasar de amarilla a naranja o pasar de naranja a roja".
Por favor, pedimos MÁXIMA PRUDENCIA a todos los andaluces, vivan donde vivan.
Mucho cuidado con los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables. Evitemos cualquier riesgo y que nadie cruce una balsa de agua.
Sentido común, serenidad y mucha cabeza. pic.twitter.com/jMlC0JHpHe— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 3, 2026
Mañana miércoles se va a volver a evaluar la situación y se informará "del levantamiento o de la prórroga de estas medidas". Moreno ha valorado la colaboración y cooperación entre todas las administraciones para afrontar esta situación, y ha insistido en demandar a la población "prudencia, seguir los consejos que se dan en el 112, y sentido común".
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha compartido en un mensaje las medidas excepcionales adoptadas por la comunidad ante los avisos por "lluvias sin precedentes" de manera que la población esté informada. Antonio Sanz Cabello, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, también se ha hecho eco de ello a través de su perfil de redes sociales.
📢La situación meteorológica e hidrológica extraordinaria de esta semana en #Andalucía motiva medidas excepcionales por tu seguridad.— EMA 112 (@E112Andalucia) February 3, 2026
✅El detalle de las medidas lo tienes aquí 📲#RíoAtmosférico #BorrascaLeonardo #AndalucíaPreviene pic.twitter.com/tpQ16qeUVI
El alcalde de Chipiona Luis Mario Aparcero, ha informado de que se está elaborando "un amplio dossier de daños" con el objetivo de solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica por el paso de las últimas borrascas por este municipio y a la espera de que finalice el actual episodio meteorológico.
La medida fue reclamada este lunes por los agricultores de la Costa Noroeste, que pedían al ayuntamiento que hicieran esta reclamación para paliar los destrozos en el campo a consecuencia de las abundantes lluvias y los fuertes vientos.
"El municipio atraviesa varias semanas especialmente complicadas debido a los temporales de lluvia y viento, que han provocado importantes daños en distintos puntos del término municipal, afectando de manera destacada a la agricultura y al arbolado y que durante estos episodios se han registrado diversas incidencias que han sido atendidas y resueltas por los distintos servicios municipales", ha manifestado el alcalde en una nota del Ayuntamiento.
Así, se ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado laalerta naranja en Chipiona a partir de las 22:00 horas de este martes, un aviso que contempla precipitaciones y rachas de viento de componente oeste que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado de que se enviará un mensaje de alerta esta tarde a las 20:00 a los ciudadanos para avisarles en caso del que riesgo sea muy elevado.
Además, Juanma Moreno pide "mucha precaución" y asegura que seguirán evaluando la situación "minuto a minuto".
🔴 Elevamos la situación operativa a nivel 2.
Incorporamos así medios de otras Administraciones, como la @UMEgob, al dispositivo y ahorramos tiempo en su movilización.
A las 20h se enviará un mensaje #ESAlert a la población en riesgo muy elevado.
Prevención y anticipación. pic.twitter.com/l0XvPmf9Xl— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 3, 2026
El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha señalado que, como medida de precaución y ante la previsión de precipitaciones por lluvia, se procederá en la tarde-noche de este martes al cierre del trasvase Guadiaro-Majaceite.
Cabe recordar que en varios municipios de la Sierra de Cádiz, entre ellos Ubrique, se activará la alerta naranja a partir de las 21 horas por lluvia y viento, pasando a aviso de alerta roja a partir de las 12 de la noche por precipitación acumulada en 12 horas de 150 mm, que pueden alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este martes de multas a aquellos ciudadanos que incumplan las"instrucciones" de las Fuerzas de Seguridad ante el caso de desalojos por el temporal. "No son recomendaciones", ha advertido el presidente andaluz en su comparecencia tras la reunión del comité del Plan de Emergencias.
Juanma Moreno ha explicado que las personas que viven en zonas inundables y que éstas se hayan inundamos "en más de una ocasión", saben que "tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente.
En este punto, Moreno ha dejado claro que la instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha".
En Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuatro personas han sido rescatadas por los bomberos en la zona rural de Las Mesas. Hubo que emplear una embarcación del equipo de rescate acuático y una retroexcavadora para cruzar el río y trasladar a las personas hasta un lugar seguro.
En Granada, las borrascas de la semana pasada y el agua procedente de Sierra Nevada han aconsejado el desembalse de la presa de Quéntar, que rozaba el 90 % de su capacidad, y el aumento del caudal del río Genil ha llevado a cerrar el tráfico de la carretera A-4026 a su paso por Pinos Genil.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que se han puesto a disposición de la Junta todos los medios disponibles, desde la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta Protección Civil, por si fueran necesarios.
La Agencia Estatal de Meteorología se alerta de las lluvias abundantes que llegarán a Andalucía, provocando grandes acumulaciones de aguas en determinadas zonas.
⚠️ AVISO ROJO | Lluvias muy abundantes en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) el miércoles 4.
🌧️ Se pueden acumular más de 150 mm en doce horas y más de 200 en 24 horas.
➡️ ¡Peligro extraordinario! Posibles inundaciones y crecidas. Sigue recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/Q7XeRpHwi4— AEMET (@AEMET_Esp) February 3, 2026
La AEMET señala que, al menos hasta el jueves, Leonardo causará "lluvias abundantes y extraordinariamente persistentes", acompañadas de granizo en Galicia y oeste y litorales de Andalucía.
La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que en Grazalema y Ronda las lluvias serán muy abundantes y se pueden acumular más de 150 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas. El Ayuntamiento de Grazalema ha recomendado a sus vecinos no usar el coche, ha suspendido las actividades también en centros de mayores y escuelas infantiles y ha decretado el cierre de instalaciones deportivas y cementerios. La Aemet ya advirtió el lunes de que los suelos soportan tanta humedad que las nuevas lluvias pueden causar crecidas e inundaciones.
La borrasca Leonardo ha traído ya este martes intensas lluvias en Galicia, Andalucía y Sistema Central, fenómenos costeros significativos en Galicia y crecidas importantes de ríos, inestabilidad que se prolongará al menos hasta el jueves y que el miércoles pondrá en aviso rojo por "peligro extraordinario" a Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). Se trata, según el presidente andaluz, Juanma Moreno, de un fenómeno meteorológico "complejo" que supondrá la incorporación de "medidas excepcionales" de otras administraciones.
Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), se ha pedido la máxima prudencia tras elevar a situación operativa 2, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.
Asimismo, se pide evitar desplazamientos. En caso de inundación subir a las partes más altas de la vivienda y nunca bajar a sótanos ni garajes.
🔴 El consejero @interiorjunta eleva a situación operativa 2, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en #Andalucía, dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria para los próximos días.— EMA 112 (@E112Andalucia) February 3, 2026
Máxima prudencia y sigue #instrucciones112 pic.twitter.com/qnpiKUo7AM
Las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma.
Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su comparecencia con motivo de la reunión, en Sevilla, del comité asesor del Plan de Emergencias. La primera decisión que se ha tomado es "elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía", dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días.
Esto significa, según ha añadido, "incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, bien sean locales, provinciales o nacionales, al dispositivo que ya tiene la Junta de Andalucía puesto en marcha", como, por ejemplo, preposicionar y preparada para actuar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).