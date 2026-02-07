Aplazado el Sevilla-Girona por el temporal... y también el Cádiz - Almería

El partido Sevilla-Girona, de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports y que estaba fijado para este sábado (18.30 horas/17.30 GMT) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha sido aplazado por el 'aviso naranja' decretado en la provincia sevillana y otras andaluzas por fuertes lluvias y vientos a causa de la borrasca Marta.

Fuentes del club hispalense informaron a primera hora de la tarde de que el encuentro no se disputará y queda pendiente de jugarse en otra fecha, una petición que este sábado el Sevilla FC trasladó oficialmente a LaLiga y a la que también se sumaron la Subdelegación del Gobierno central en esta provincia y el Ayuntamiento de la capital andaluza.

También se aplaza el Cádiz -Almería... aunque ya tiene fecha

El Cádiz CF ha anunciado que el encuentro de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion ante el Almería, que debía disputarse este sábado a las 21.00 horas en el Nuevo Mirandilla y aplazado por el 'aviso naranja' por lluvias y fuertes vientos que afecta a varias provincias andaluzas, se jugará finalmente el domingo a las 16.15h.

La Junta de Andalucía informó en un comunicado en la tarde de este sábado el aplazamiento de este partido por el temporal que azota a la provincia gaditana desde hace varios días y los posibles efectos de la borrasca Marta.

"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender" el encuentro "por motivos de seguridad y protección civil", indicó la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz.

El Cádiz, por su parte, explicó en un comunicado que se "congratula" por la medida adoptada para "preservar" y "garantizar" la "seguridad" de los aficionados.

Varias borrascas encadenadas llegadas desde el océano Atlántico han desbordado ríos, llenado embalses a rebosar y saturado acuíferos y terrenos, incapaces de absorber más agua, particularmente en el cuadrante suroccidental del país.

Por vientos, la comunidad andaluza está en nivel naranja y se esperan este sábado rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho de Cádiz.